أسعد مفاجأة.. يستيقظ على خبر فوزه بـ 10 ملايين دولار والسبب تذكرة يانصيب

استيقظ رجل أسترالي سعيد الحظ في الساعات الأولى من صباح اليوم، الجمعة، على أسعد خبر تلقاه في حياته حيث اكتشف أنه فاز بجائزة كبرى بقيمة 10 ملايين دولار في مسابقة لليانصيب





يذكر أن الفائز فضل عدم الإعلان عن هويته لوسائل إعلام، وأشير فقط إلى أنه في العقد الثالث من عمره ومن مدينة "بريسبان" عاصمة ولاية "كوينزلاند" بأستراليا.









ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه كان قد غط في النوم في وقت مبكر من مساء يوم أمس، الخميس، واستيقظ في الساعات الأولى من صباح اليوم لتفقد رسائل البريد الإلكتروني الواردة إليه، وعلم آنذاك بخبر ربحه جائزة الـ10 ملايين دولار، بالإضافة إلى عدد من الجوائز الأخرى ليصل إجمالي المبلغ الذي ربحه إلى 10.367.144 دولارًا.





وأوضح الفائز لمسئولي مسابقة "باوربول" لليانصيب عند تواصلهم معه أنه اعتقد خطأ في البداية أنه ربح 10 آلاف دولار فقط قبل أن يدرك أن قيمة جائزته تفوق تصوره بكثير فقد فاز بالجائزة الكبرى ولم يتمكن من العودة للنوم بعد ذلك، وهو ما أعطاه فرصة مثالية ليحلم بما يمكنه شراؤه بثروته، وكان أول ما بدر على ذهنه شراء منزل لوالدته ومنزل آخر جديد لنفسه.







