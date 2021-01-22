خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

لجأت امرأة بريطانية إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من حبيبها الخائن، وتسبب حيلتها في خسارته لمبلغ قدره 250 جنيهًا إسترلينيًا، أي ما يعادل أكثر من 5 آلاف جنيه مصري، حيث أنفقت هذا المبلغ عبر حسابه على أحد مواقع التسوق الإلكتروني لشراء مجموعة من الأفلام تتضمن عناوينها كلمات على شاكلة "كاذب" و"مخادع".





كانت هذه السيدة "لورين ليلي"، وهي من مقاطعة "ويلتشر" بإنجلترا، قد اكتشفت في شهر نوفمبر الماضي أن حبيبها "ناثان سميث" على علاقة بامرأة أخرى وقررت إنهاء علاقتها به، والتي دامت لعامين؛ وأثر انفصالها عنه سلبًا على حالتها النفسية حيث أكدت أنها ظلت تبكي لأيام.









لكنها بعد أن تمالكت أعصابها دبرت خطة للانتقام منه بعد أن أدركت أن مازال في إمكانها الدخول على حسابها الشخصي على موقع شهير في مجال التسوق الإلكتروني وأنها لم يكن حظرها من استخدامه، وبالفعل نجحت فكرتها وأنفقت 500 جنيه إسترليني على مجموعة من الأفلام من خلال حساب "سميث"، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ونقلت "ديلي ميل" عن "لورين ليلي" ذات الـ29 عامًا قولها إنها تلقت بعد ذلك اتصالًا من حبيبها السابق لسؤالها عن عمليات الشراء، وكان ردها عليه: "لا تعبث مع امرأة جيدة"، وأضافت أنه أخبرها خلال تواصله معها أنه لن ينسى حيلتها الانتقامية إطلاقًا، مشيرة إلى أن العديد من الأفلام التي اشترتها من أفلام بوليوود، وكانت حريصة على أن يصف عنوان كل منها شعورها تجاه "سميث" ووجهة نظرها فيه عقب خيانته لها.









واستطردت قائلة إنها كانت تعلم جيدًا أنه سيسترد أمواله في النهاية، لكنها كانت تدرك في الوقت ذاته أنه سيصاب بصدمة حال وقوع مشكلة متعلقة بحسابه البنكي، لافتة إلى أنها مازالت تتعافى من آثار الصدمة التي تلقتها بسبب الخيانة، إلا أنها الآن يمكنها أن تقول لنفسها عند تذكر ما فعله بها حبيبها السابق إنه لن ينساها مطلقًا.



