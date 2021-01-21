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منوعات

وضعت كاميرا مراقبة.. سيدة تتألم أثناء النوم وتكتشف السر الصادم

الخميس 21/يناير/2021 - 08:45 م
صدى البلد
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مريم صليب
شعرت سيدة بألم في الرأس وحاولت الوصول للسبب الذي تتعرض له أثناء النوم للالم ولكنها فشلت وتبقى الامل الوحيد لها ان تقوم بتوصيل كاميرات مراقبة لهاتفها اثناء النوم. 

وفقا لما ورد في صحيفة" ميرور" البريطانية، فإن سيدة بريطانية تهوى تربية الحيوانات وترعى قطة في منزلها، تعرضت لآلام في الرأس شديدة منذ فترة ولكنها توصلت في النهاية أنه لا يوجد حل سوى أن تراقب نفسها أثناء النوم لتفهم ما يحدث. 

تروي السيدة أنها كانت تنام وهي بحالة جيدة للغاية، ولكن تستيقظ على ألم شديد في الرأس وتؤكد أنها تسكن في المنزل بمفردها برفقة قطها فقط ولكن لم تتخيل أن القطة يمكن أن تتسبب في ذلك الألم. 

صدمت السيدة بعد ان استيقظت ذات يوم وفحصت فيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة وتفاجأت بأن القطة التي ترعاها في المنزل تجلس فوق رأسها طيلة الليل وتقوم بخمش جلد رأسها بأظافرها.
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