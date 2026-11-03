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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع الإقبال على التصويت في مدينة "ديربورن" الأمريكية متجاوزًا معدلات انتخابات 2022

ارتفاع الإقبال على التصويت في مدينة "ديربورن
ارتفاع الإقبال على التصويت في مدينة "ديربورن
أ ش أ

 أعلن عمدة مدينة "ديربورن" بولاية "ميشيجان" الأمريكية عبدالله حمود، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدلات إقبال الناخبين على التصويت، رغم أن يوم الانتخابات لم ينتصف بعد.

وأشار حمود - في منشور له عبر منصة "إكس" - إلى أن أعداد المشاركين تجاوزت بالفعل إجمالي الرقم المسجل في انتخابات عام 2022، وذلك مع تبقي سبع ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع.

وأوضح حمود أن نسبة الإقبال على التصويت المبكر في المدينة سجلت زيادة بنحو 22% مقارنة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، مضيفا "دعونا نحافظ على هذا الزخم ونواصل العمل بقوة حتى النهاية.

عمدة مدينة ديربورن إقبال الناخبين على التصويت مراكز الاقتراع

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