ارتفاع الإقبال على التصويت في مدينة "ديربورن" الأمريكية متجاوزًا معدلات انتخابات 2022

أعلن عمدة مدينة "ديربورن" بولاية "ميشيجان" الأمريكية عبدالله حمود، اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدلات إقبال الناخبين على التصويت، رغم أن يوم الانتخابات لم ينتصف بعد.

وأشار حمود - في منشور له عبر منصة "إكس" - إلى أن أعداد المشاركين تجاوزت بالفعل إجمالي الرقم المسجل في انتخابات عام 2022، وذلك مع تبقي سبع ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع.

وأوضح حمود أن نسبة الإقبال على التصويت المبكر في المدينة سجلت زيادة بنحو 22% مقارنة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، مضيفا "دعونا نحافظ على هذا الزخم ونواصل العمل بقوة حتى النهاية.