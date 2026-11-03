الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين شمال طولكرم ويحول منزل إلى ثكنة عسكرية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، فلسطينيين من بلدتي النزلة الشرقية وقفين شمال طولكرم، أثناء عملهما في قطف الزيتون في أراضيهما، واستولت على جرار زراعي يعود لأحدهما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلتهما أثناء وجودهما في أراضيهما القريبة من البلدتين لقطف ثمار الزيتون، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي الخليل، حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منزلا إلى ثكنة عسكرية، في قرية البرج ببلدة دورا، جنوب غرب الخليل.

وأفادت "وفا" بأن جنود الاحتلال اقتحموا منزل فلسطينى وأجبروا أفراد العائلة على إخلائه، قبل أن يحولوه إلى ثكنة عسكرية.

إ ى/م س ع

أ ش أ