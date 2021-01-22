بسبب بكائها المستمر.. أب يلحق إصابات مميتة برضيعته ذات الـ5 أشهر

يواجه أب في الـ42 من عمره اتهامًا بقتل طفلته الرضيعة إثر قيامه بهزها بعنف حتى فارقت الحياة عن عمر يناهز 5 أشهر، وذلك بعد أن انتابته نوبة غضب أثناء توليه رعايتها بسبب عدم توقفها عن البكاء.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الواقعة حدثت في مقر إقامة العائلة بمدينة "دودلي" في مقاطعة "ويست ميدلاندز" بإنجلترا، وتبين أن الأب "فيليب بيس" اتصل بالنجدة بعد أن غابت رضيعته عن الوعي، ولدى وصول فريق إسعاف لموقع الحادث وجدوها فاقدة للوعي وتعاني من صعوبة في التنفس، وقد نُقلت لمستشفى محلي حيث أعلن الأطباء وفاتها في اليوم التالي.









واتضح خلال جلسة محاكمة الأب، والتي عُقدت يوم الاثنين الماضي، أن الضحية كانت تعاني من إصابة دماغية مميتة بالإضافة إلى كسور متعددة في الضلوع وإصابة في النخاع الشوكي، وقال الأب للأطباء المعالجين لها إنها كانت قد بدأت في البكاء دون توقف قبل ساعتين من غيابها عن الوعي، مضيفًا أنه هزها برفق لتهدئتها.





لكن العديد من الخبراء الطبيين خلصوا إلى أنها توفيت جراء تعرضها لـ"إصابة غير عرضية" ناجمة عن هزها بعنف وبصورة مفرطة، مع الإشارة إلى أن السبب الرئيسي للوفاة هو الإصابة الدماغية.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن "فيليب بيس" كان متواجدًا بمفرده برفقة رضيعته ذات الـ5 أشهر، وقد اعترف أنه واجه صعوبة في رعايتها بسبب بكائها المستمر، إلا أنه أنكر ارتكاب أي فعل غير قانوني أو إلحاق الأذى بها في أي وقت.



