تجمد في سريره.. رضيع يموت من البرد بسبب إهمال والدته

نجد أحيانا بعض الآباء والأمهات غير قادرين على تولي مسئولية الأسرة والحياة المشتركة وغير قادرين على تحمل وجود طفل وتحمل العناية به و تربيته، فإن الإنجاب مسئولية يجب أن يتحملها الرجل و المرأة .





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور"، البريطانية، فإن الأم البالغة من العمر 29 عاما، تعتبر هي السبب الرئيسي في وصول الطفل لدرجة التجمد بعد أن نسيت تشغيل المدفأة في غرفته وانخفضت درجة الحرارة في الخارج في تلك الليلة بشكل كبير.





استيقظ الأب البالغ من العمر 32 عاما في منتصف الليل ليطمئن على رضيعه، فوجد الطفل شاحب اللون ويداه عبارة عن لوحين من الثلج وذهبت حمرة الوجنتين وتبدلت باللون الأزرق.





طلب الأب بسرعة الإسعاف في الفجر لإنقاذ الطفل، ولكن لم تتمكن الأطقم الطبية من إنقاذه برغم وصول الإسعاف بسرعة إلا أن الطفل كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصول الإسعاف بسبب إهمال والدته في تدفئته.