صدمة.. 7 آلاف جنيه إسترليني فاتورة علاج كلب بعد يوم واحد من شرائه

تلقت سيدة بريطانية فاتورة علاج باهظة بقيمة 7 آلاف جنيه إسترليني بعد شرائها كلب أليف من سلالة "كورجي" من مزرعة للجراء دون علم في البداية بأنه مصاب بالديدان وبمشاكل صحية متعددة من بينها سوء التغذية والتهاب المعدة والأمعاء.





وكانت "جيسيكا برايس" ذات الـ26 عامًا، وهي من مقاطعة "هيرتفوردشاير" بإنجلترا، اشترت الكلب الصيف الماضي وأطلقت عليه اسم "سكالي"، ورغم حماسها في البداية حيال اصطحابه لمنزلها، إلا أن الأمور ساءت في غضون 24 ساعة، حيث تدهور وضعه الصحي فجأة واضطرت لنقله إلى عيادة بيطرية، ونُصحت آنذاك بإخضاعه للقتل الرحيم.









وصرحت "برايس" لوسائل إعلام بريطانية مؤخرًا بأنها أبلغت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات عن مزرعة الكلاب التي اشترت منها كلبها، لكنها اكتشفت مؤخرًا أن المزرعة مازالت مستمرة في عملها، وأضافت أنها كانت قد لاحظت قبل يومين من شرائها الكلب صغر حجمه في حين أخبرها موظفو المزرعة بأنه "قزم" مع الإشارة إلى أن طبيبًا بيطريًا فحصه وأكد تمتعه بصحة جيدة وقدموا لها وثائق تثبت ذلك.





لكن بعد أن أحضرته لمنزلها لاحظت أنه كان خاملًا للغاية وهادئًا ولم يتناول سوى كمية ضئيلة من الطعام المخصص للكلاب، وظنت أنه ربما يكون مجهدًا خاصة وأن الرحلة من المزرعة إلى محل إقامتها استغرقت 6 ساعات، وفي صباح اليوم التالي ظل على حاله دون تغير لذا حجزت موعدًا في عيادة بيطرية، وقبل الموعد ساء وضعه الصحي بشدة ولم يعد قادرًا على التحرك كما كان يتنفس بصعوبة وبدا وكأنه يحتضر.





وبعد إخضاعه للفحص بالعيادة البيطرية نُصحت مالكته بإخضاعه للقتل الرحيم، لكنها رفضت وحثت الأطباء البيطريين على محاولة إنقاذ حياته، وقد أوضحوا لها أنه يعاني من سوء تغذية حاد مما كان يسبب له نوبات مرضية، كما أنه مصاب بالديدان والتهاب المعدة والأمعاء ووزنه أقل بكثير من الوزن الطبيعي لكلاب سلالته في مثل عمره، وتبين لها أن صغر حجمه ليس بسبب كونه قزمًا لكن بسبب عدم حصوله على رعاية منذ ولادته.









وفي اليوم التالي، وضعه البيطريون في وحدة عناية مركزة وظل بها ليلتين، وخضع للكثير من الفحوصات والمراقبة المستمرة للدم بالإضافة إلى إخضاعه لعلاج للجفاف والديدان؛ وفي الوقت الذي سمح الأطباء البيطريون لمالكته باصطحابه لمنزلها كانت فاتورة العلاج قد تجاوزت 7 آلاف جنيه إسترليني، وهو ما دفعها للتفكير في بيع سيارتها لسداد تكاليف علاجه، لكن صديقة لها أنشأت صفحة لجمع التبرعات لمساعدتها، وبالفعل تمكنت من الحصول على المبلغ الكافي لدفع فاتورة علاج كلبها الأليف "سكالي".



