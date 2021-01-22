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منوعات

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:40 م
مستلقية على مزلقان..
مستلقية على مزلقان.. امرأة تخاطر بحياتها من أجل صورة
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام بريطانية اللحظة التي خاطرت فيها امرأة متهورة بحياتها فقط من أجل التقاط صورة، حيث شوهدت مستلقية على مزلقان سكة حديد في حين تولت أخرى كانت تصاحبها تصويرها.

يشار إلى أن كاميرات المراقبة المثبتة عند مزلقان السكة الحديدية بمقاطعة "إيست ساسكس" وثقت التصرف غير المسئول الذي بدر من هذه السيدة بمساعدة صديقتها صباح يوم الاثنين الماضي؛ وكما يتبين من خلال اللقطات المرفقة، فقد ظلت السيدة المتهورة تتحرك على المزلقان لوهلة ومن الواضح أنها كانت تناقش أفضل وضعية للتصوير قبل أن تستلقي أرضًا لالتقاط الصورة.


ووصف مسئول بشرطة النقل البريطانية سلوك السيدتين عند الزلقان، الذي تعبره القطارات بسرعة تصل إلى 70 ميلًا في الساعة، بكونه "غبيًا بشكل يفوق التصور"، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى سرعة مرور القطارات عبر المزلقان فمن الممكن أن السيدتين كانتا على بعد لحظات من وقوع حادث كارثي، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة.

وأفادت شركة "Network Rail"، المسئولة عن إدارة البنية التحتية لمعظم شبكة السكك الحديدية بالبلاد، بأن مثل هذا السلوك كان يمكن أن ينتهي بعواقب مميتة، وهو يعد الحادث الـ17 من نوعه الذي يشهده المزلقان ذاته خلال الـ9 أشهر الماضية، وقد سجُل 15 حادثًا باعتبارهم "حوادث وشيكة الوقوع".


وشددت "تريسي بارتريدج"، إحدى المسئولين بالشركة عن معابر السكك الحديدية، على ضرورة أخذ الحيطة أثناء استخدام المزلقانات أو المعابر بشكل عام وعدم المجازفة إطلاقًا.

مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة
مستلقية على مزلقان سكة حديد.. امرأة متهورة تخاطر بحياتها من أجل صورة
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