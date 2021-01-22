ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:30 ص
بسبب كورونا.. تحويل
بسبب كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف
Advertisements
هدير علاء
كشفت تقارير وسائل إعلام عن تحويل حافلتين من حافلات النقل العام بالعاصمة البريطانية لندن إلى "سيارات إسعاف" للمساعدة في تخفيف الضغط على هيئة الخدمات الصحية في العاصمة المتضررة بشدة جراء جائحة كورونا وفي ظل استمرار ارتفاع الوفيات الناجمة عن الفيروس المميت.

وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الحافلة ذات الطابق الواحد يمكنها استيعاب أربعة مرضى، وقد جُهزت بكافة المعدات الحيوية بما في ذلك أقنعة الأكسجين وشاشات مراقبة العلامات الحيوية للمرضى، ومن المقرر أن يتم شحن هذه المعدات من خلال بطارية كل حافلة، كما أزيلت المقاعد لزيادة المساحة.


وأضاف التقرير أن شركة "Go-Ahead" للحافلات بالعاصمة البريطانية تولت عملية تحويل الحافلتين أملًا في أن تستخدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في نقل المرضى إلى مستشفى أعيد افتتاحه مؤخرًا في لندن.

وتأمل شركة الحافلات أيضًا أن تُزود حافلتا الإسعاف بأطباء وممرضات من هيئة الخدمات الصحية يرتدون معدات الوقاية الشخصية، بالإضافة إلى متطوعين ذوي خبرة في الإسعافات الأولية على أن يكونوا جميعًا قد حصلوا على لقاح كورونا.

يشار إلى أن المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية تتعرض لضغط هائل منذ ظهور سلالة متحورة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد والتي تنتشر بسرعة في كافة أنحاء البلاد، ويُأمل أن تساهم حافلتا الإسعاف في تخفيف وطأة هذا الضغط، لكنهما غير معتمدتين لدى نظام الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة.


وصرح متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية في العاصمة لندن بأنه لم يتم تفويض حافلتي الإسعاف من قبل الهيئة.

يذكر أن الإغلاق الوطني الثالث قد بدأ في بريطانيا في الـ5 من يناير الجاري، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل على الأقل،
وقد تجاوز إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سُجلت بالمملكة المتحدة 3 ملايين حالة إصابة، كما سجلت 94580 حالة وفاة.
بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل
بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل
بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رعب في بريطانيا بسبب كورونا المتحور.. مخاوف من امتلاء المستشفيات ومطالب بإغلاق عام

عملية نصب بسبب كورونا.. محتال يحقن مسنة بريطانية بـ لقاح مزيف

أعلى حصيلة من 7 أشهر.. بريطانيا تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا اليومية

ترشيحاتنا

فضح نفسه.. مقطع فيديو لأحد الشباب على تيك توك يتسبب في أزمة.. فيديو

وزير قطاع الأعمال: أنا مستعد للتنحي وقرارات مجلس النواب اعتمدت على العواطف وهذه رسالتي لعمال الحديد والصلب

إضاءة جديدة من تركي آل شيخ لإستاد الهلال ولجنة التطبيع تتقدم بشكرها

أرخص سيارة في السوق المصري حتى الآن.. زوتي Z100

51 درجة تحت الصفر.. لقطات مروعة لتجمد حيوانات حتى الموت في كازاخستان

السياحة تكشف نسبة الفنادق المخالفة لقرارات الحكومة والهدف من "شتي في مصر"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب جائحة كورونا.. تحويل حافلات نقل عام في لندن لـ سيارات إسعاف.. تفاصيل

في نص ساعة.. دراسة تكشف عن تمرين رياضي ترفيهي ينسف الدهون

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه