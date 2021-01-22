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منوعات

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:41 ص
وفاة مسن بـ كورونا
وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه بسبب حفل عيد ميلاد
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هدير علاء
توفي مسن أمريكي من ولاية "كاليفورنيا" في وقت سابق من الشهر الجاري جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بعد أن أقام أفراد عائلته حفلًا بمناسبة عيد ميلاده الـ75، الأمر الذي أسفر عن إصابته و18 من أقاربه بالعدوى.

ووفقًا لما أوردته تقارير إخبارية، فإن المسن "روبن فالاديز" كان قد احتفل بآخر عيد ميلاد له في منزله محاطًا بعائلته في الـ5 من يناير الجاري، لكن في غضون فترة وجيزة بدأت أعراض عدوى كورونا تظهر عليه وعلى آخرين من عائلته.


ونُقل "فالاديز" بعد أت ساءت حالته إلى مستشفى في مدينة "سان دييجو" بالولاية الأمريكية، حيث ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وظل بالمستشفى لمدة 4 أيام قبل أن يخسر معركته مع العدوى المميتة في الـ15 من يناير الجاري.

وأكد "كارلوس فالاديز"، نجل المسن الراحل، في تصريح لمحطة تلفزيونية محلية بمدينة "سان دييجو" أن قرار استضافة حفل عيد الميلاد كان باختيار والده، لافتًا إلى أنه كان دائمًا ما يحب رؤية أحفاده يركضون في أنحاء منزله، كما اعتاد رؤية أبنائه يتجمعون حوله ويعدون وجبتهم المفضلة.


ولم يتبين إذا ما كان أي من أفراد العائلة الذين حضروا الحفل يعاني من أعراض كورونا، إلا أنه منذ ذلك الحين بدأت الأعراض تظهر على "روبن فالاديز" وزوجته وعدد من أبنائه وأحفاده، وأثبتت الفحوصات الطبية إصابتهم بالفيروس.

وأكد "كارلوس" إصابة 18 فردًا من عائلته بـ"كوفيد-19"، مضيفًا أنه وزوجته وابنيه يتوليان رعاية بقية أفراد العائلة المصابين، حيث يعتقد أنهم اكتسبوا مناعة بعد إصابتهم بالعدوى في شهر يونيو الماضي، وأشار إلى أن والدته في مرحلة التعافي لكنها في حالة نفسية سيئة إثر خسارة زوجها.
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه
بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه
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