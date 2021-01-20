3 علامات تدل على إصابتك بـ كورونا عن طريق العين.. تعرف عليها

تعد الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في العالم تذكيرًا صارخًا بأن الفيروس لم يتم ترويضه بعد، على الرغم من بدء بعض الدول في التطعيم بلقاحات "كوفيد-19".









فمع انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول، تظهر كل يوم أعراض جديدة تنذر بالإصابة بالفيروس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.











بالإضافة إلى الأعراض الرئيسية التي أوضحتها منظمة الصحة العالمية، هناك مجموعة من الأعراض غير العادية، فقد تحدد الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) ثلاثة أمور مرتبطة بعينيك.









وفقًا للبحث، قد يشير رهاب الضوء وتقرح العيون وحكة العين إلى COVID-19.









وقال الدكتور علي ميرزا، في Ophthalmic Consultants في لندن: "من بين المشاكل الأقل شهرة التي يواجهها المرضى رهاب الضوء وتقرح أو حكة في العين".









وأضاف: "رهاب الضوء هو شكل من أشكال الحساسية للضوء وغالبًا ما يرتبط بالصداع، يعاني المصابون من عدم الراحة أو الألم في العين، خاصة عند تشغيل الضوء لأول مرة".







