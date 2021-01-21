ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

لمخالطين المصابين بـ فيروس كورونا.. هذه مدة العزل فقط

الخميس 21/يناير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
توضح دراسة جديدة أن قطع فترة الحجر الصحي المخالطين بأشخاص مصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى أسبوع واحد ومطالبتهم بإجراء اختبار سلبي في اليوم الأخير سيكون بنفس فعالية فترة الـ 14 يومًا.

في الوقت الحالي، يُطلب من الشخص الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا أن يعزل نفسه لمدة أسبوعين، كما هو الحال مع الأشخاص الذين ربما يكونون على اتصال بهم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لكن باحثين من كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة ابتكروا نموذجًا حاسوبيًا لمعرفة كيف أن تقليل فترة الحجر الصحي للمخالطين يؤثر على انتشار الفيروس.

تشير النتائج إلى أن المخالطين الذين ثبتت إصابتهم بعد سبعة أيام من الحجر الصحي من غير المرجح أن يكونوا معديين ويمكن إطلاق سراحهم مع مخاطر قليلة.

في الدراسة الجديدة، التي نُشرت في The Lancet Public Health، استخدم الباحثون النمذجة الرياضية لتقدير تأثير استراتيجيات الحجر الصحي والاختبار المختلفة على تقليل انتقال الفيروس إلى المحيطين.

باستخدام بيانات من Public Health England (PHE) وNHS England ، قام الباحثون بمحاكاة مستويات الفيروس التي من المحتمل أن ينتجها الشخص المصاب في كل مرحلة من مراحل العدوى ، إلى جانب توقيت ظهور الأعراض وحساسية الاختبار.

ضمن نموذج الكمبيوتر، وجد العلماء أن 59 في المائة من انتقال فيروس كورونا يتم منعه من خلال الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للمخالطين المقربين.

يعتمد هذا على افتراض أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص قيل لهم إنهم بحاجة إلى عزل أنفسهم يفعلون ذلك بالفعل، وهو ما يسميه الباحثون "الالتزام المعتدل".

إذا تم تطبيق نفس المستوى من الالتزام على فترة عزل مدتها سبعة أيام مع اختبار PCR في نهاية الأسبوع ، فإن النموذج يتوقع أن يكون التأثير على الانتقال متماثلًا تقريبًا، بنسبة 54 في المائة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

السمنة السبب الرئيسي في زيادة وفيات كورونا ببريطانيا

بعد إيجابية المسحة الرابعة لـ محمد صلاح .. ماهي أطول فترة يقضيها كورونا بالجسم

دراسة: الأيام الـ 5 التالية لظهور أعراض كورونا أشد مرحلة للعدوى

تؤثر على الصحة العقلية| دراسة تطالب بتقليل فترة العزل المنزلي عن 14 يوما

11 معلومة عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا

أعلى أعداد| بريطانيا: 39036 إصابة بفيروس كورونا و574 وفاة

ترشيحاتنا

بواليا رايح جاى.. موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة المقاولون العرب

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

الداخلية الكويتية تمدد مُهلة مخالفي الإقامة شهرا ثالثا

النحاس يستقر على تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الأهلي

أعشاب خارقة لعلاج الصداع في لمح البصر

الأزمة تشتعل.. الزمالك يرد ببيان رسمي على تخفيض عقوبة محمد الشناوى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة علاج السيلوليت في الفخذين

بإطلالة من الستينيات.. ناهد السباعي تستعرض أناقتها على إنستجرام

في ذكرى ميلاده.. حقائق لا تعرفها عن المصمم العالمي كريستيان ديور