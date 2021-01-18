عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

عوقب قائد سيارة متهور ، أطاح بزوجين مسنين متسببًا في مصرعهما، بالسجن لمدة عامين؛ وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل الحادث المأساوي الذي أودى بحياة الزوجين "لورانس نيكرسون"، البالغ من العمر 79 عامًا، و"آن نيكرسون" ذات الـ75 عامًا، موضحًا أنه وقع بعد أن غادرا منزلهما لتناول عشاء رومانسي في أحد مطاعم مدينة "نيوكاسل" بإنجلترا مساء يوم الـ23 من نوفمبر لعام 2019.





وكان من المقرر أن يحتفل الزوجان بالذكرى الـ60 لزواجهما بعد أشهر قليلة، لكن أثناء عبورهما الطريق بعد ركن سيارتهما صدمهما قائد السيارة المتهور "عاصف حسين"، 23 عامًا، وأطاح بهما أرضًا قبل أن يلوذ بالفرار، وتوفيت الزوجة في موقع الحادث ونُقل زوجها إلى مستشفى في حالة حرجة لكنه فارق الحياة بدوره في غضون عدة أيام.









وأطلقت الشرطة عملية بحث موسعة عن "حسين" قبل أن يسلم نفسه للسلطات ويتم إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة؛ واعترف خلال محاكمته بتسببه في وفاة الزوجين بقيادته المتهورة والفرار بعد حادث تصادم وحيازة مادة مخدرة





وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأنه قد صدر ضده نهاية الأسبوع الماضي حكم بالسجن لمدة عامين بمحكمة مدينة "نيوكاسل" البريطانية.







