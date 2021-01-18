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منوعات

تجاهل القطار.. سائق يتوقف بسيارته على القضبان الحديدية لسبب غريب.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:30 ص
سيارة
سيارة
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عزة عاطف
دفعت مواقع التواصل الاجتماعي، الناس إلى الإلقاء بأنفسهم في التهلكة دون وعي، وذلك من أجل تحقيق أكبر قدر من المشاهدات دون المبالاة بحجم المخاطر التي قد يعرض الشخص نفسه إليها.

شن رواد مواقع التواصل هجوم حاد مقطع فيديو نشره أحد المستخدمين على تطبيق الفيديوهات تيك توك TikTok.

يظهر المقطع سيارة متوقفة على سكة حديد من أجل التقاط صورة والقطار قادم، فوصفوا السلوك الخطير بـ "الغباء المطلق".

 يظهر المقطع سيارة تقف على قضبان السكة الحديدية دون المبالاة بقدوم القطار في أية لحظة، وما زاد الأمر غباء هو أن ناشر الفيديو أطلق تحدي وكتب عليه "هل بإمكانك المخاطرة للحصول على اللقطة التي لن يستطيع أي شخص آخر فعلها؟".

تحقق شرطة النقل البريطانية في اللقطات المصورة شمال بولتون، وقال المفتش بيكي وارين لصحيفة مترو: "لا توجد صورة أو مقطع فيديو يستحق المخاطرة بحياتك من أجله". 

ببساطة لا يوجد عذر لعدم اتباع إجراءات السلامة عند السكك الحديدية، واالسلوك الذي يظهره الأفراد في هذا الفيديو خطير للغاية ومتهور.


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