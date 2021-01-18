بعد مطاردة سارق هاتفها المحمول.. رصاصة قاتلة تنهي حياة امرأة ثلاثينية

في واقعة أليمة، لقيت سيدة في الـ32 من عمرها مصرعها على يد سارق استولى على هاتفها المحمول أثناء جولتها التسوقية بأحد محلات البقالة في مدينة "كليفلاند" بولاية "أوهايو" الأمريكية، حيث أصابها برصاصة قاتلة أنهت حياتها في الحال بعد أن شرعت في مطاردته لاسترداد هاتفها المسروق.





وكشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تفاصيل الجريمة الوحشية ، موضحًا أن إطلاق النار وقع مساء يوم الأربعاء الماضي في حي يُعرف باسم "جلينفيل" ويقع بالجانب الشرقي من مدينة "كليفلاند" بالولايات المتحدة الأمريكية.









وأضاف التقرير، نقلًا عن الشرطة المحلية، أنه أثناء الجولة التسوقية للضحية "أندريا راندل" داخل المتجر وضعت هاتفها جانبًا على أحد الأسطح، واستغل السارق الفرصة واستولى عليه ولاذ بالفرار.





وطاردته "راندل" في أعقاب ذلك في محاولة يائسة لاستعادة هاتفها المحمول، لكنه استدار وأطلق عليها النار وأصابها في رأسها.







