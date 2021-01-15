لسبب غامض.. أم تفارق الحياة بعد أيام من إنجاب مولودتها الرابعة

فارقت أم بريطانية شابة في الـ31 من عمرها الحياة على نحو مفاجئ ولسبب غير معروف بعد أيام معدودة من إنجاب مولودتها الرابعة ، وقد مزقت وفاتها المفاجئة عائلتها.





وتناولت صحيفة "ميرور" البريطانية تفاصيل وفاة الأم "تشيلسي كوبر"، وهي من مقاطعة "إسكس" بإنجلترا، حيث أفاد بأنها سقطت فاقدة لوعيها على أرضية البيت المتنقل الذي تقيم به برفقة عائلتها، وعثر عليها شريك حياتها "دارين نيميك" ونقلها إلى مستشفى حيث حاول الأطباء إنقاذ حياتها على مدار يومين.









يذكر أن "كوبر" كانت قد استقبلت مولودتها "توري" قبل 9 أيام من نقلها للمستشفى، حيث دخلت في غيبوبة ولم يتمكن والد أطفالها من زيارتها بالمستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكان يتحدث مع أطبائها عبر الهاتف فقط للاطمئنان عليها.





وتوفيت هذه السيدة بعد إصابتها بفشل الأعضاء عشية رأس السنة الجديدة، بعد يومين من نقلها للمستشفى، وتركت وراءها أربعة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى أيام معدودة.





وأطلقت صديقة مقربة من "تشيلسي كوبر" أكثر من حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لمساعدة عائلتها.



