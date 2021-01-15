حطم رأسه.. عشيق الأم ينهي حياة رضيعها ذي الـ 12 أسبوعًا

أُدين بريطاني في الـ31 من عمره بقتل نجل عشيقته حديث الولادة، والذي فارق الحياة عن عمر يناهز 12 أسبوعًا إثر تعرضه لاعتداء عنيف على يد الجاني.





وأفادت تقارير وسائل إعلام بريطانية بأن الجاني "كين ميتشل" كان يقيم برفقة عشيقته "لوتشي سميث" وأطفالها عندما تعرض الضحية "تيدي" لإصابات مروعة أودت بحياته بعد أن ظل في مستشفى لمدة 10 أيام.









يذكر أن "ميتشل" كان قد اعتدى على الرضيع حديث الولادة في الأول من نوفمبر لعام 2019، وتوفي على إثر الإصابات التي لحقت به في الحادي عشر من الشهر ذاته، ووُجهت للجاني تهمة قتله واتُهم أيضًا بإلحاق أذى بدني جسيم به خلال الفترة ما بين 16 أغسطس لعام 2019، وهو يوم ولادته، والـ31 من أكتوبر.





وأدانته محكمة مدينة "كامبريدج" البريطانية أمس، الخميس، بتهمتي القتل وإلحاق أذى بدني بالضحية، وأدانت المحكمة"لوتشي سميث" والدة الضحية بالقسوة في معاملته كونها "أهملته عمدًا بطريقة على الأرجح أن تتسبب له في معاناة غير ضرورية أو مشكلة صحية".





يشار إلى أن "كين ميتشل" ليس الأب البيولوجي للضحية "تيدي"، لكن كان يقيم برفقة والدته، التي لديها أطفال من علاقة سابقة.









وأفادت هيئة الادعاء خلال المحاكمة بأن الضحية تعرض لاعتداء عنيف ضُربت خلاله رأسه بسطح صلب، وأسفر الاعتداء عن إصابته بجروح قاتلة، وشملت إصاباته كسور في الضلوع وفي عظمة الترقوة وكسر في الجمجمة.



