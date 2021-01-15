ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

غموض حول السبب .. لحظة دهس شابة تسير في الشارع ترصدها كاميرات المراقبة

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:56 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
رصدت كاميرات المراقبة في أحد شوارع البرازيل حادث دهس مروع من شخص مجهول الهوية حتى الآن لشابة في العشرينات من عمرها، و لم تتمكن الكاميرات من رصد ملامح المتهم. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"،فإن كاميرات المراقبة رصدت لحظة دهس فتاة في العشرينات كانت تسير في أحد شوارع البرازيل الهادئة في غضون الساعة الثامنة مساء و فجأة ظهرت سيارة في المشهد. 

حسب ما ظهر في المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة فإن السيارة دخلت في الصورة بسرعة كبيرة، مما دفع ضباط الشرطة و المحققين يف القضية يشكون أن الأمر ليس حادث سير عادي و لكنه مدبر. 

و بحسب تحقيقات الشرطة، فإن الشخص الذي كان يقود السيارة التي دهست الفتاة، ضربها مرة بالسيارة من الخلف و عاد مرة أخرى ليصدمها مرة أخرى و لكنها ابتعدت عن السيارة بأعجوبة و لكن الحادث كان أليما وأصيبت بإصابات بالغة في أنحاء متفرقة في جسدها . 

جدير بالذكر أن ضباط الشرطة حتى الآن لم يتمكنوا من الوقوف على سبب رئيسي دفع صاحب السيارة للقيام بحادث الدهس و لكن جار البحث عن مواصفات السيارة بعد فحص كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة سقوط فتاة من الدور السابع.. فيديو

5 سم بينه وبين الموت| العناية الإلهية تنقذ رضيعا من الدهس..شاهد

قتلى وجرحى جراء حادث دهس في مدينة ترير الألمانية

شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في ألمانيا

شاهد.. لحظة اعتقال سائق السيارة التي دهست المارة في مدينة بألمانيا

بجوار سائقها مباشرة.. شاهد.. لحظة ظهور ثعبان على نافذة سيارة مسرعة

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد سمير غانم .. عمره الحقيقي ويشارك ابنته دنيا في هذا الأمر

عمر ربيع ياسين يكشف بديل مصطفى محمد في الزمالك

غموض حول السبب .. لحظة دهس شابة تسير في الشارع ترصدها كاميرات المراقبة

الصحة: تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 59 حالة وفاة

خالد الغندور: نادٍ مصري يفاوض فرجاني ساسي والزمالك يرفض

صورة عفوية لـ دينا الشربيني وريهام عبد الغفور .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن علامة جديدة تشير لارتفاع ضغط الدم

شخصية اليوم في علم الأرقام .. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

دراسة جديدة تتوصل إلى أدلة جديدة حول خفض حقن البلازما لعدد وفيات كورونا