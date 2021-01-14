بالاتفاق مع زوجته.. مراهق يرتكب جريمة وحشية والضحية رضيعته حديثة الولادة

ارتكب مراهق أمريكي في الـ16 من عمره جريمة وحشية أنهت حياة رضيعته حديثة الولادة، حيث أطلق عليها النار مرتين وأرداها قتيلة بعد ولادتها مباشرة.





ووُجهت إلى المراهق "لوجان أندرسون"، من ولاية "ويسكونسن" الأمريكية، تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى أمس الأول، الثلاثاء، على خلفية جريمة القتل الوحشية لطفلته "هاربر" والتي وقعت في قرية "ألباني" بالولاية الأمريكية الأسبوع الماضي.





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وكان "أندرسون"، والذي وُجهت إليه تهمة القتل العمد كشخص بالغ، قد ادعى في البداية خلال التحقيق معه أنه ترك مولودته لتلقى حتفها وسط الثلوج في منطقة غابات، بعد أن قرر ووالدتها أنهما غير قادرين على رعايتها، لكنه اعترف في وقت لاحق بإطلاقه النار على الرضيعة ومحاولته إخفاء جثتها، والتي عثرت عليها السلطات في بداية الأسبوع الجاري.





وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن والدة "هاربر" أنجبتها في حوض استحمام بمنزلها في قرية "ألباني" في الـ5 من يناير الجاري، وبعد 4 أيام أبلغ رجل شرطة المقاطعة بأن ابنته المراهقة أنجبت لكن "أندرسون" أخذ الطفلة ولم يظهر لها أثر منذ ذلك الحين.





وقالت والدة الرضيعة، والتي لم يُعلن عن هويتها لوسائل الإعلام، خلال التحقيقات إنها و"لوجان أندرسون" قررا التخلي عن الطفلة واتفقا على أن يصطحبها هو إلى صديق له، على أن يأخذها الأخير إلى وكالة للتبني، أما "أندرسون" فقد أدلى بأقوال متضاربة خلال التحقيقات معه، حتى اضطر للاعتراف بإطلاقه النار على الرضيعة عقب توصل السلطات إلى جثتها والتأكد من أنها لقيت مصرعها بطلقات نارية.









وعثرت السلطات في أعقاب ذلك على المسدس الذي استخدمه الجاني في تنفيذ جريمته.



