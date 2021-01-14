حالة هياج.. ثلاثيني ينهال بالضرب على عشيقته وينهي حياة طفليها.. والسبب؟!

اعتدى أوكراني في الـ30 من عمره بالضرب المبرح على عشيقته التي كان قد تعرف عليها عبر الإنترنت، وقتل طفليها وذلك خلال نوبة غضب جنونية انتابته بعد أن قدمته هذه السيدة إلى الطفلين قائلة إنه "زوج والدتهما المستقبلي".





وتناول تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية تفاصيل هذه المأساة العائلية ، موضحًا أن "فاسيل سايك" متهم بارتكاب جريمتي قتل، حيث انتابه غضب عارم عقب قيام الضحية "ليودميلا ستريلتشوك" ذات الـ35 عامًا باصطحاب طفليها "مارتينا"، البالغة من العمر 9 أعوام، و"ديميد"، وعمره عامان، كي يلتقيا به.









وأوضحت الشرطة لوسائل الإعلام أن الجاني استخدم كرسيًا مكسورًا في الاعتداء على الطفلين خلال حالة هياج وضربهما بالحائط أثناء تواجدهما برفقة والدتهما في مطعم بمنطقة "زاكارباتيا" غرب أوكرانيا، وقد اتصل المدير بالشرطة بعد اكتشافه الاعتداء الوحشي الذي تعرضت إليه العائلة وراح ضحيته الطفلان في حين نُقلت والدتهما إلى مستشفى في حالة خطيرة.





ووفقًا لما نقله تقرير "نيويورك بوست" عن وسائل إعلام أوكرانية، فإن الأم لم تُبلغ بخبر وفاة طفليها في البداية بعد استعادتها لوعيها، وأخبرت الأطباء بأن عليها التعافي كي تتمكن من رعايتهما، وبالنسبة إلى "فاسيل سايك"، فقد فر بعد ارتكاب جريمته لكن الشرطة ألقت القبض عليه في وقت لاحق.









يذكر أن الطفلة "مارتينا" وُلدت أثناء إقامة والدتها في إيطاليا، إلا أن الأم انفصلت عن والد طفلتها ذات الـ9 أعوام فيما بعد، في حين وُلد طفلها "ديميد" في أوكرانيا من علاقة فاشلة أخرى دخلت فيها "ليودميلا ستريلتشوك"، وقد توجه والد نجلها إلى المستشفى لتفقد حالتها وتهدئتها.



