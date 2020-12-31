ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أثناء نومها يوم عيد الميلاد.. زوج يطلق النار على زوجته المصابة بـ كورونا ويتخلص من حياته

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:43 ص
زوج يطلق النار على
زوج يطلق النار على زوجته المصابة بـ كورونا ويتخلص من حياته
Advertisements
هدير علاء
في واقعة أليمة، أطلق زوج أمريكي في الـ59 من عمره النار على شريكة حياته المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء نومها، قبل أن يتخلص من حياته بالسلاح الناري ذاته، وذلك في يوم عيد الميلاد (الكريسماس).

كان "جون ليكوري"، وهو من ولاية "كونيتيكت" الأمريكية قد أطلق النار على زوجته "سيندي ليكوري" ذات الـ55 عامًا وأرداها قتيلة، ثم أطلق النار على نفسه في منزل والدة الزوجة بمدينة "هارتفورد" عاصمة الولاية الأمريكية يوم الجمعة الماضي.


وأفادت السلطات بأن الدافع وراء ارتكابه جريمة القتل والانتحار مازال غير معروف، لكن يُعتقد أن "كوفيد-19" لعب دورًا خلال الأيام التي سبقت الجريمة، حيث تبين أن الزوجة "سيندي" كانت مصابة بالفيروس، ومن المحتمل أنه قد أصيب بالعدوى بدوره.

وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نقلًا عن وسائل إعلام محلية، أن "كلير بالمر"، والدة الزوجة، كانت تتلقى العلاج بأحد المستشفيات جراء إصابتها بـ كورونا، وأشار أفراد العائلة إلى أن "جون " كان ينتظر نتيجة فحص كورونا للتأكد مما إذا كان مصابًا بالعدوى أم لا؟. 


يذكر أن الزوجة كانت متواجدة يوم الحادث في منزل "بالمر" من أجل رعاية الكلاب الأليفة الخاصة بها خلال تواجدها بالمستشفى، وقد أطلق "جون ليكوري" النار على "سيندي" أثناء نومها قبل أن يستلقي بجانبها ويطلق النار على نفسه، لكن مسئولًا بالشرطة المحلية أوضح أنه من الصعب تحديد أسباب وملابسات جريمة القتل والانتحار.

يشار إلى أن شقيق "سيندي" هو من عثر على جثتها وجثة زوجها، وأكدت فحوصات ما بعد الوفاة أن سبب وفاة الزوجين هو الإصابة بطلق ناري في الرأس.
أثناء نومها يوم عيد الميلاد.. زوج يطلق النار على زوجته المصابة بـ كورونا ويتخلص من حياته
أثناء نومها يوم عيد الميلاد.. زوج يطلق النار على زوجته المصابة بـ كورونا ويتخلص من حياته
أثناء نومها يوم عيد الميلاد.. زوج يطلق النار على زوجته المصابة بـ كورونا ويتخلص من حياته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زوج يطلق النار على زوجته الحامل بسبب سوء فهم.. وهذا مصيرها

يقتل القتيل ويمشي في جنازته.. زوج ينهي حياة زوجته ويحرق جثتها

انتابته نوبة جنون.. زوج يطعن زوجته وشقيقتها حتى الموت خوفا من كورونا

بعد فضح خيانتها على فيسبوك.. زوج يقتل زوجته وابنيه رميا بالرصاص

حب حياتي.. مصاب بـ كورونا يكتب رسالة وداع مبكية لزوجته قبل وفاته .. شاهد

ترشيحاتنا

نقلة حضارية.. اللواء مدحت قريطم يكشف فوائد الملصق الإلكتروني ..فيديو

شيكابالا يجدد عقده مع الزمالك

إبراهيم عيسى يطلق تحذيرا عاجلا لمواطني 4 محافظات

كيف أعرف أن الله راض عني؟.. علي جمعة يجيب

"ماتت قدام عيني بالكهرباء".. .. أوكا يحكى تفاصيل صادمة عن وفاة والدته

أحمد حسن: رحيل مصطفى محمد حل لمشاكل الزمالك المالية.. والأهلي لا يحتاج لاعب صن داونز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لفستان درة في أحدث ظهور لها

بسبب عملية تجميل فاشلة.. مريضة تفقد ساقيها ومعاناة سنوات للحصول على تعويض

في ليلة رأس السنة.. عادات غذائية تهدد صحتك