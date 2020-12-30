أصاب الشباب الأصحاء.. طبيب يحذر من شراسة كورونا على الجميع.. تفاصيل

حذر طبيب يعمل في وحدة العناية المركزة بأحد مستشفيات لندن من شراسة فيروس كورونا المستجد على جميع الفئات العمرية بما في ذلك الشباب الأصحاء الذي لا يعانون من أي تاريخ مرضي ويتمتعون بصحة ولياقة بدنية جيدة.





ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «الديلي ميل» البريطانية، اليوم الأربعاء، فؤجي الطبيب بالعدد الكبير للمرضى الشباب الذين لا يعانون من حالات مرضية مسبقًا، حيث يعالجون الآن في المستشفيات من فيروس كورونا المستجد.





يوسف التهامي ، في فيديو لتلفزيون «البي بي سي»: « إنه أمر مثير للدهشة حقًا، لم أكن أتوقع رؤية الكثير من الشباب المرضى الذين ليس لديهم أي تاريخ طبي سابق على الإطلاق، حيث أنهم يتمتعون بلياقة بدنية جيدة». وقال الدكتور،





وأكد الطبيب أنه لا ينبغي لأي شخص صغيرًا كان أو كبيرًا التعامل مع الفيروس بأي استهانة أو استخفاف، مشيراُ إلى أنه نفسه عاني كثيرًا بسبب الفيروس بعد إصابته به في شهر مايو الماضي.





وصف الطبيب عام 2020 بأنه أصعب عام مر على الأطقم الطبية، حيث أرهقتها للغاية بسبب زيادة أعداد المصابيين بالفيروس بشكل مستمر خاصة بعد ظهور السلالة الثانية منه.





وأضاف في حديثه لبرنامج الـ « البي بي سي»:« كان الأمر صعبًا حقًا، ليس فقط علي، لكن جميع الزملاء الذين يعملون معي، ففي كل مرة أبدأ فيها مناوبتي إلى وحدة العناية المركزة الخاصة أري صفوفًا من المرضى».



