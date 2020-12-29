صحتها تدهورت فجأة.. مصابة بـ كورونا تدخل في غيبوبة بعد يوم واحد من ولادة طفلها

بعد يوم واحد من ولادة طفلها مبكرًا عن موعده المتوقع، دخلت مريضة بريطانية مصابة بـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غيبوبة إثر تدهور حالتها الصحية على نحو مفاجئ.





كانت المريضة "جريس فيكتوري" ذات الـ30 عامًا، وهي من مشاهير السوشيال ميديا في إنجلترا، أصيبت بعدوى كورونا قبل أسبوعين أثناء حملها في طفلها الأول؛ وقد عانت أولًا من أعراض خفيفة ، لكن سرعان ما بدأت حالتها تشهد تدهورًا.









ووفقًا لما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الثلاثاء، فإن الأطباء قرروا نتيجة لتدهور صحة "فيكتوري" أن الولادة المبكرة هي الخيار الأمثل في ظل هذه الظروف، على الرغم من أن الموعد المقرر لولادة طفلها في شهر فبراير المقبل؛ وبالفعل وضعت مولودًا في صحة جيدة في عشية عيد الميلاد المجيد (الكريسماس)، حيث وافق يوم ولادته الخميس الـ24 من ديسمبر الجاري.





وبعد يوم من الولادة نُقلت الأم إلى وحدة العناية المركزة إثر إصابتها بمشاكل في التنفس، ودخلت منذ ذلك الحين في غيبوبة مستحثة طبيًا ، ومازال صراعها مع العدوى المميتة مستمرًا.





يشار إلى أن نجمة السوشيال ميديا البريطانية "جريس فيكتوري" حظيت بنسبة متابعة على منصات التواصل الاجتماعي بفضل مقاطع الفيديو الصريحة التي اعتادت مشاركتها والتي تناولت فيها موضوعات مثل اضطرابات الأكل والصحة النفسية.









وتناول منشور تمت مشاركته عبر صفحتها على موقع "إنستجرام" أمس، الاثنين، تفاصيل حالتها الصحية، حيث ورد فيه أنها وضعت مولودها في عشية عيد الميلاد، وهو حاليًا في حالة صحية جيدة، لكن على الرغم من أن أعراض عدوى كورونا التي عانت منها كانت خفيفة، إلا أنها ساءت تدريجيًا، وهو ما استدعى توليدها في أسرع وقت ممكن لأن وضعها الصحي لم يكن يسمح لها بمواصلة حملها.



