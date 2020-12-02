أغرب زفاف في ظل كورونا.. شاهد كيف احتفلت عروس مصابة بالفيروس .. صور

في جميع أنحاء العالم، أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد العرسان على تأجيل وإلغاء حفلات الزفاف؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة وطلب سلطات العالم من الناس البقاء في المنزل خشية تفشي الفيروس.





لكن بالنسبة لعروسين في كاليفورنيا، لا تتمكن حتى الإصابة بالفيروس من منعهما عن عقد القران، فرغم إصابة العروس بكورونا إلا أنهما وجدا طريقة لإتمام الزفاف.



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بعد ارتباط دام 4 سنوات تطلع العروسان لورين وباتريك ديلجادو، إلى الاحتفال بيوم زفافهما في 20 نوفمبر المنقضي، منذ تأجيله في مايو 2019، لكن ما لم يتوقعه الثنائي هو أن يجبرهما الوباء على إلغاء موعد الزفاف لـ3 مرات أخرى.





فقبل الزفاف بـ5 أيام، ظهرت نتائج العروس إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، وهو آخر شيء قد تريده "لورين" في يوم زفافها، ويقول زوجها: "لقد حزنت حقًا لأن كل ما خططنا له قد تم إلغاؤه".





ونظرًا لأنه كان من المقرر أن تنتهي صلاحية رخصة إقامة حفل الزفاف في اليوم التالي للموعد المحدد، فقد قرر الزوجان في النهاية المضي قدمًا وإقامة الحفل تحت الحجر الصحي في منزل والدة العروس في أونتاريو، بكاليفورنيا، على بعد حوالي 40 ميلًا شرق وسط مدينة لوس أنجلوس.





زفاف تحت الحجر





وقف العريس «باتريك ديلجادو» 27 عامًا، مرتديًا بدلة رمادية خارج المنزل وكانت العروس جالسة فوق نافذة غرفة نومها في الطابق الثاني.





وقالت «جيسيكا جاكسون» مصورة حفل الزفاف: "لقد كان أكثر حفل زفاف غرابة لعام 2020 قمت بتصويره خلال جائحة الفيروس المستجد".





ارتدى أفراد الأسرة أقنعة بيضاء، وتباعدوا اجتماعيا خارج نافذة العروس في الحفل الذي استمر 45 دقيقة، وكان هناك ما مجموعه 10 ضيوف، جميعهم نتائج اختبارهم للفيروس سلبية والبعض الآخر حضر الزفاف داخل سياراتهم المتوقفة في الشارع.





وأمسك الزوجان كل منهما بطرف شريط مزين بالورود صنعته خالتها عندما تبادلوا اللقاءات، وقالت العروس: "لقد كانت الطريقة الوحيدة الممكنة للإمساك بأيدي بعضنا البعض في ظل إصابتي بالفيروس".





وأضافت أن حفل الزفاف المرتجل لم يسمح لها بالوقت الكافي لشراء أو التقاط صور فستان الزفاف كأي عروس، فارتدت ثوبًا أبيض من ماركة Anthropologie في خزانة ملابسها، بل إنها قامت بعمل تسريحة شعرها ومكياجها بنفسها.





وقالت: "كنت سعيدة للغاية ومتحمسة لأن أكون محاطة بأحبائي المقربين هناك.. فلم يكن الأمر يتعلق بحفل زفاف كبير، بل كان مجرد الاحتفال بحبنا وحياتنا معًا".





وأكدت المصورة جاكسون أن حفل الزفاف غير التقليدي بدا وكأنه مشهد مأخوذ من "قصة خيالية"، مضيفة: "إنهما زوجان جميلان وقادران على الصمود، وقد تم وضعهما بالفعل في تحدي، ولم يكن هناك سوى الفرح الذي ينبعث منهما، رغم المرض".





وبعد الحفل، قالت العروس بأن زوجها عاد إلى منزله بعد الزفاف بينما بقيت هي في منزل والدتها للتعافي، وقد أنهى الزوجان، وهما متباعدان، الليلة بعشاء Postmates أثناء مشاهدة فيلم Holidate.