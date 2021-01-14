فيديو يوثق لحظة إصابة شابين بـ صاعقة برق أثناء محاولة تصوير عاصفة رعدية

وثق مواطن برازيلي سيئ الحظ لحظة إصابته وصديق له بـ صاعقة برق أطاحت بهما أرضًا وأفقدتهما التوازن، وذلك أثناء محاولته التقاط مقطع فيديو خلال عاصفة رعدية باستخدام كاميرا هاتفه المحمول.





وأفادت تقارير إخبارية بأن الحادث وقع في منطقة على بعد أربعة أميال من مدينة "ميندوري" جنوب ولاية "ميناس جيرايس" البرازيلية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.









وجاء في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الخميس، حول الحادث أن مصور الفيديو ويُدعى "خوسيه دي أوليفيرا" وصديقه "كلوديو أروجو ريزندي" كانا يحاولان تصوير مقطع فيديو لإظهار جمال الطبيعة عندما ضربتهما صاعقة البرق دون سابق إنذار.





وقال "دي أوليفيرا" في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "عندما رأيت الشمس والمطر على جانب واحد، قررت تصوير فيديو لإظهار عظمة الخالق وجمال الطبيعة.. انظروا إلى مدى قوة الطبيعة"؛ وتابع موضحًا أنه وصديقه شعرا في أعقاب ذلك بضربة شديدة سقطا على إثرها أرضًا وتطاير الحصى في وجهه، وسارع الاثنان بعد ذلك بالركض عائدين إلى السيارة.







