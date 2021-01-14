موقف مبكٍ من عريس تجاه والدته جليسة الكرسي المتحرك بحفل زفافه.. شاهد

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق موقفًا مؤثرًا من عريس تجاه والدته المصابة بمرض مزمن أجبرها على البقاء قعيدة على كرسي متحرك غير قادرة على التحرك، حيث حقق لها أمنيتها الأخيرة باصطحابه لها إلى حلبة الرقص على كرسيها المتحرك خلال حفل زفافه قبل أن يحملها بين ذراعيه ويراقصها.





يشار إلى أنه في شهر ديسمبر لعام 2019 كان قد تم تشخيص إصابة والدة العريس "تيري هايتور" ذات الـ57 عامًا، وهي من ولاية "تينيسي" الأمريكية، بمرض مزمن يُعرف باسم "التصلب الجانبي الضموري" ويُرمز له اختصارًا بـ"ALS"، ويسبب هذا المرض ضمور الاعصاب الحركية والخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي التي تتحكم في حركة العضلات الارادية.









وبحلول صيف عام 2020 فقدت قدرتها على المشي، لكن رغم تدهور حالتها الصحية إلا أنها ظلت تحلم بحضور حفل زفاف نجلها "سكوتر"، وبالفعل حضرت على كرسيها المتحرك وفوجئت بأنه أعد الترتيبات كي يراقصها.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الأم توفيت بعد 10 أيام من حفل زفاف نجلها، وحقق مقطع فيديو وثق رقصتها الأخيرة برفقته بحفل زفافه في حضور العائلة والأصدقاء الذين تجمعوا حول حلبة الرقص قرابة 10 ملايين مشاهدة عقب مشاركته على منصات التواصل الاجتماعي









وفي بداية الفيديو، شوهد العريس وقد كان يدفع الكرسي المتحرك الخاص بوالدته إلى منتصف حلبة الرقص، قبل أن يبدأ في حملها بين ذراعيها بمساعدة والده ومراقصتها ولم يتمكن العديد من ضيوف حفل الزفاف، الذين يُقدر عددهم بـ150 شخصًا، من تمالك دموعهم أثناء مشاهدة الموقف المؤثر الذي بدر من العريس تجاه والدته، وفي نهاية الفيديو انهمرت دموعه بدوره.



