بهدوء تام.. سيدة توثق لحظات مرعبة لـ تسلل ثعبان بطول 3 أمتار لمنزلها.. فيديو وصور

تمكنت سيدة أسترالية من التقاط مقطع فيديو يوثق لحظة تسلل ثعبان بطول 3 أمتار تقريبًا عبر سياج الفناء الخلفي الملحق بمحل إقامتها مساء أمس الأول الأربعاء.





وعلى الرغم من الحجم المخيف للثعبان، إلا أن هذه السيدة "رودا إيرل"، وهي من مدينة "بريسبان" بولاية "كوينزلاند" الواقعة شمال شرق أستراليا، استطاعت تمالك أعصابها وكان من الواضح أنها هادئة تمامًا أثناء تصويرها للثعبان الزاحف على سياج فناء بيتها، وشاركت في وقت لاحق الفيديو الذي صورته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مصحوبًا بتعليق ساخر كتبت فيه: "كان من المدهش رؤية هذا الزائر غير المتوقع على سياجنا الليلة".









ونصحها العديد من متابعيها في تعليقاتهم بأخذ حذرها وإبقاء حيواناتها الأليفة داخل بيتها، مؤكدين أنهم سيركضون مذعورين حال مواجهة ثعبان بهذا الحجم، ولن يكونوا قادرين على تصويره من مثل هذه المسافة القريبة على غرار "إيرل".





وتحدثت "رودا إيرل" للنسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" عن الموقف الذي واجهته قائلة إنها لم تكن متوترة إطلاقًا عقب اكتشافها للثعبان المتسلل لحديقة بيتها، بل على العكس إذا كانت متحمسة حيال رؤيته، بحسب وصفها.









وتابعت أنها سبق أن رأت ثعبانًا أصغر حجمًا قرب محل إقامتها منذ قرابة 12 شهرًا، لكنها متأكدة من أنه الثعبان نفسه بعد أن نما حجمه، مشيرة إلى أنها رأت بالفعل ثعابين بهذا الحجم عدة مرات لأنها اعتادت العيش في بقعة ريفية



