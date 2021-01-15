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منوعات

بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:33 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب رجل و زوجته بحالة من الصدمة و الذعر الشديدين بعد أن عثرا على ثعبان بطول مترين و نصف و وزن يصل 6 كيلوجرام يتدلى من سقف الحمام الخاص بهما . 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن زوجان من الهند عثرا على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء استعداد السيدة للاستحمام شعرت بضجيج في الاسفال فلم تتخيل أبدا أنها سنرى وحشا كاسرا في سقف حمامها . 

قالت السيدة إن الرعب لم يتوقف عند وجود الثعبان في الحمام الخاص بها فقط، بل إنه أيضا يبدو أن الأجواء داخل المنزل كانت تروق له و بدأ في تغيير جلده ليتلون بألوان تشبه المنزل . 

شعر الزوجان بالرعب الشديد عندما شاهدا الثعبان يتدلى من الأعلى و يسقط عنه جلده القديم الذي كان باللون الأصفر ليتحول إلى اللون الرمادي و لم يملكا سوا الصمت و عدم تحريك أي شئ . 

اقترب الثعبان من انتهاء عملية التحول من لون إلى آخر ، فأسرع الزوجان بالخروج من الحمام و إحكام غلق الباب و الاتصال بالبيئة لإنقاذهم . 
بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام
بطول 2 متر .. سيدة تعثر على ثعبان يتدلى من سقف الحمام أثناء الاستحمام
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