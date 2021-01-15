مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلب مسروق.. اعرف القصة

أعلن مسن في الـ66 من عمره عن مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه إسترليني مقابل استعادة كلبه الأليف، الذي سُرق منه أثناء تجوله في أحد المتنزهات جنوب العاصمة البريطانية لندن منتصف شهر ديسمبر الماضي.





وكان المسن "مايك جاسبر" قد حصل على كلبه الذي أطلق عليه اسم "تيد" كهدية من عائلته، حيث أحضرته له زوجته وابنته بهدف الترفيه عنه ودعمه نفسيًا إذ أنه يعني من الاكتئاب ونوبات القلق، لكنه تعرض لاعتداء عنيف من قبل لصين كانا يرتديان أقنعة للوجه.





ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه أثناء تجوله "جاسبر"، الذي سبق أن عمل ضابط شرطة لمدة عشر سنوات، بصحبة كلبه في حديقة عامة، اقترب منه أحد السارقين وبدأ يطرح عليه أسئلة عن حيوانه الأليف وسلالته.





وتحدث "مايك جاسبر" عن تفاصيل واقعة السرقة قائلًا إنه بينما كان على وشك المضي في طريقه أوقفه السارق وسأله: "هل تعتقد أنني أخطط لسرقة كلبك؟"، وفور أن انحنى المسن ليضع مقودًا حول رقبة كلبه هاجمه شخص آخر من الخلف واعتدى عليه بالضرب ودفعه أرضًا، قبل أن يستولى اللصان على الكلب ويلوذان بالفرار وهما يضحكان.





وأفاد تقرير "ديلي ميل" بأن المسن المتقاعد حصل على الكلب منذ 3 أعوام، وفي محاولة لاستعادته فقد أعلن بمساعدة عائلته عن مكافأة مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي كما وزع أفراد العائلة ملصقات تحمل صورة "تيد" في أنحاء منطقتهم.





يذكر أن ثمن الكلب قبل 3 أعوام كان 600 جنيه إسترليني، لكن يُعتقد أن سعره الآن يصل إلى 3 آلاف جنيه إسترليني لأن أسعار الحيوانات الأليفة شهدت ارتفاعًا في ظل تفشي جائحة كورونا بسبب زيادة الطلب.





وأكد "جاسبر" أنه يشعر بوحدة شديدة بعد فقدانه لكلبه الأليف، مضيفًا أنه عانى من مشاكل نفسية خلال السنوات القليلة الماضية وكان "تيد" بمثابة جزء مهم من رحلة تعافيه.



