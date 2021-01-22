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منوعات

لحقت بسيارة الإسعاف.. كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ 6 أيام.. فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:14 م
كلبة وفية تنتظر مالكها
كلبة وفية تنتظر مالكها المريض خارج مستشفى لـ6 أيام
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هدير علاء
لحقت كلبة وفية بسيارة الإسعاف التي نقلت مالكها المريض إلى أحد مستشفيات مدينة "طرابزون" الواقعة شمال شرق تركيا، وانتظرته خارج المستشفى لمدة 6 أيام حتى تحسنت حالته وسمح له الأطباء بالعودة إلى منزله، وكان رد فعل الكلبة لحظة رؤيته مؤثرًا.

وتناولت تقارير وسائل إعلام عدة تفاصيل هذه القصة، موضحة أن الكلبة الأليفة، والتي يُطلق عليها اسم "بونجوك"، ركضت وراء سيارة الإسعاف التي حملت مالكها "جمال سينتورك" إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في الـ14 من يناير الجاري، وقامت بعد ذلك بزيارات يومية للمستشفى.

وعلى الرغم من أن ابنة "جمال سينتورك" حاولت اصطحابها إلى المنزل وإبقاؤها هناك، إلا أن الكلبة "بونجوك" ظلت تهرب مرارًا وتكرارًا وتعود إلى المستشفى التي يرقد بها مالكها.

وأفاد حارس الأمن بالمستشفى، ويُدعى "محمد أكدنيز"، بأن الكلبة كانت تأتي يوميًا في وقت مبكر وتنتظر حتى حلول الظلام بدون محاولة الدخول إلى المبنى، لكن عند فتح الأبواب كانت تطل برأسها وتلقي نظرة على ما يدور بالداخل وكأنها تبحث عن مالكها.

تجدر الإشارة إلى أن "جمال سينتورك" غادر المستشفى أخيرًا يوم الأربعاء الماضي بعد تحسن حالته الصحية، وشوهد في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي أثناء خروجه من المستشفى على كرسي متحرك، وفور أن رأته كلبته الوفية ركضت نحوه وظلت تقفز حوله فرحًا بعودته.

وصرح "سينتورك" لوسائل إعلام محلية بأن كلبته "بونجوك" معتادة جدًا عليه، مضيفًا أنه بدوره يفتقدها باستمرار.


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