العثور على جثة شابة خافت من الذهاب لطبيب الأسنان.. تفاصيل

بسبب فيروس كورونا المستجد خافت سيدة شابة تبلغ من العمر 29 عامًا من الذهاب إلى طبيب الأسنان بعد معاناتها من خراج شديد في الفم.





قررت السيدة أن تعالج نفسها في البيت فتناولت جرعة زائدة من الحبوب المسكنة للآلم الممزوجة بكمية كبيرة من النبيذ مع وضعها معجون كركم موضعياً.





ووفقًا لما ورد في صحيفة «ميرور» عثر على جثة ألكسندريا بيرس بادلي على سريرها في منزلها ببلدية تشيشير بإنجلترا من قبل والديها بعد أن تناولت جرعة كبيرة من الدواء.





كشف التحقيق أنه خلال الساعات الأخيرة من حياتها، قامت بيرس باديلي، وهي أم لطفلة واحدة ، بإرسال صورة الدواء إلى صديقها السابق، معلقةً: «لن أتمكن من التحرك في غضون 20 دقيقة».





حققت الشرطة في البداية في وفاتها على أنها انتحار، لكن تم استبعاد هذا الاحتمال، حيث كانت السيدة تعمل مدرس مساعد في مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة وحياتها ملئية بالسعادة.





قالت والدتها أنجيلا دوتون: «أصيبت ابنتي مؤخرًا بخراج كبير، لكنها لن تجازف بالتماس العلاج لأنها كانت تخشى انتشار جائحة كوفيد -19 بسبب تاريخها المرضي فقررت أن تعالج نفسها في المنزل بمسكنات الألم وتضع معجون الكركم محلي الصنع على المنطقة المصابة».





وتابعت والدة السيدة المتوفية: « ظلت تعاني من ألم شديد لمدة ستة أيام قبل وفاتها حيث كان الخراج كبيرًا، وكان يمكن لأي شخص رؤيته إذا طُلب منهم النظر إليه».





واختتمت أم الشابة المتوفية: «اتصلت بمنزلها لأنني لم أسمع أي أخبار عنها خلال النهار، ولم يكن لدي أي شخص آخر، لكن لم ترد على الباب فدخلت وصرخت فيها لترد، لكن لم أتلقى أي رد، ولم يكن هناك دليل على الانتحار، فكل ما وجدته في غرفة نومها هو وعاء زجاجي فارغ للكركم وعلبة بانادول مع قرصين مفقودين».



