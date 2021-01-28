هيفاء أبو غزالة: مصر تقدم مساعدات مستمرة لـ لبنان لتحقيق الاستقرار

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة أمين عام مساعد الجامعة العربية للشئون الخارجية، إن مصر تقدم المساعدات المستمرة لـ بيروت، موضحًا أن ما يتم ليس بغريب عن مصر.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن زيارة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد إلى لبنان انعكاس لقوة المساعدات المصرية إلى الشعوب العربية.





ولفت إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط زار لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت، موضحة أن الجامعة العربية تسعى بكل إمكاناتها لتقديم الدعم السياسي و المادي لتحقيق الاستقرار فى لبنان.





وأشارت إلى أن المنظمات الدولية خاصة التنموية لها دور كبير فى تقديم الدعم لدولة لبنان فى اجتياز أزمتها.



