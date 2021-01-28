ليفربول ضد توتنهام.. الـ VAR يلغي هدف سون بعد مرور 3 دقائق

ألغت تقنية الـVAR هدفا لصالح فريق توتنهام في شباك ليفربول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وألغي الحكم الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.
وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون
خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ميلنر، جونز، فينالدوم
خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو
ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.