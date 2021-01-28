ليفربول ضد توتنهام.. الـ VAR يلغي هدف سون بعد مرور 3 دقائق

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، ريس ويليامز، فابينيو، روبرتسون

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، ميلنر، جونز، فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو