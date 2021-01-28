ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول ضد توتنهام.. فيرمينو يسجل في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول

الخميس 28/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تقدم ليفربول على مضيفه توتنهام في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب توتنهام هَوتسبير، ضمن منافسات الجولة  الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسجل البرازيلي روبيتو فيرمينو الهدف الأول في شباك توتنهام قبل لحظات من نهاية الشوط.

وألغى الحكم هدفا لصالح توتنهام بعد الرجوع لتقنية الفيديو لوجود تسلل على الكوري الجنوبي سون هيونغ مين.

وحافظ ليفربول طوال الـ30 دقيقة على السيطرة بتمريرات بين لاعبي ليفربول في وسط الملعب، 

وشهدت الدقيقة 22، هجوما مرتدا رائعا لصالح فريق توتنهام هوتسبير، ومن ثم تمريرة من هاري كين إلى بريجوين الذي أرسلها سون هيونج مين سددها بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء تصدى لها أليسون بيكر حارس المرمى.

ويسعى فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على ليفربول في مباراة اليوم، بعد وداع كأس الاتحاد الإنجليزي بالهزيمة أمام مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، بالإضافة إلى النتائج الكارثية في مسابقة الدوري.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

صلاح يسجل وسون يرد.. ليفربول يتعادل مع توتنهام في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي

70 دقيقة.. محمد صلاح يضيع فرصة الهدف الثاني لـ ليفربول.. وتوتنهام يحاول

القاضية ممكن.. فيرمينو يسجل الهدف الثاني لـ ليفربول في شباك توتنهام

ليفربول يحقق فوزا قاتلا على توتنهام ويصعد لصدارة البريميرليج

كلوب: نستحق الفوز وجوزيه مورينيو لديه حرية التعبير

الدوري الإنجليزي.. توتنهام يتقدم على ليدز بهدفين في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة: تراجع الإصابات اليومية بكورونا بنسبة 50%

أول هجوم من إدارة بايدن على نظام أردوغان

3 أسباب.. هاني الناظر يكشف سر تراجع إصابات كورونا في مصر

نادية سليمان "أم التوائم الثمانية" تحتفل بعيد ميلادهم الـ12.. شاهد كيف أصبح شكلهم

الخطيب على رأسها.. تعرف على بعثة الأهلي في مونديال الأندية

العليا للفيروسات: تراجع إصابات كورونا.. وهذه الفئة مستثناة من تلقي اللقاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات بالسوق المصري .. تعرف عليها | صور

بطول 19 مترًا.. اكتشاف شجرة متحجرة نادرة عمرها 20 مليون سنة.. شاهد

أبسط طريقة للعناية بالبشرة.. دراسة تنصح بهذه الماسكات