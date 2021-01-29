ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عكس المتوقع.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول عصير البرتقال

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:01 ص
عصير البرتقال
عصير البرتقال
Advertisements
هاجر هانئ
عصير البرتقال من المشروبات الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها يوميا نظرا لمذاقه الشهي بالإضافة إلي أنه غني بفيتامين سي الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة و يدعم صحة الجلد أيضا.

لا يزال يُنظر إلى عصير البرتقال على نطاق واسع باعتباره خيارًا صحيًا أكثر من المشروبات السكرية الأخرى مثل الصودا لأنه مصنوع من الفاكهة  لكن الاثنين ليسا مختلفين كثيرًا، في حين أن السكر الموجود في عصائر الفاكهة 100٪ يحدث بشكل طبيعي بدلًا من إضافته كما هو الحال في المشروبات المحلاة بالسكر ، فإن الطريقة التي يعالج بها جسمك ويتفاعل مع هذا السكر هي نفسها بشكل أساسي ، وفقًا لمراجعة JAMA Network Open. بالإضافة إلى ذلك  يحتوي عصير البرتقال غالبًا على نفس القدر من السكر والعديد من السعرات الحرارية.

لا يمكن إنكار أن عصير البرتقال  مصدر جيد وممتاز لبعض العناصر الغذائية الأساسية ، حيث يحتوي كوب واحد على 80-100٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي .

اقرأ إيضا..

أفاد العلماء إلى أنه على الرغم من أن عصائر الفاكهة قد لا تكون ضارة مثل المشروبات السكرية  إلا أنها بالتأكيد ليست صحية مثل الفاكهة الكاملة وهناك آثار جانبية سلبية لشربها في الوقت نفسه ، نظرًا لتركيزه من المغذيات الدقيقة المفيدة .

اضرار الإفراط في تناول عصير البرتقال ..

-زيادة الوزن
مثل معظم الأطعمة والمشروبات  يحتوي عصير البرتقال على سعرات حرارية  وكلها تقريبًا من السكر بدون أي مغذيات مشبعة أو تبطئ الهضم مثل الألياف أو الدهون الصحية أو البروتين ،يمكن أن يتسبب عصير البرتقال في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم ، مما قد يتسبب في زيادة الوزن بنفس الطريقة التي تفعل بها الصودا ، وفقًا لدراسة أجرتها JAMA. 
وجدت دراسة عن التغذية ومرض السكري أنه عندما أعطى الباحثون المشاركين عصير برتقال 3 مرات في اليوم بين الوجبات ، وجدوا أن شرب العصير يزيد من دهون الجسم ويقلل من حساسية الأنسولين في أربعة أسابيع فقط. لذلك إذا كنت ترغب في شرب OJ ، فقم بذلك على الأقل مع وجبات الطعام حتى تساعد الأطعمة الأخرى في إبطاء عملية هضم الجسم للسكر.

-قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.
وجدت نتائج دراسة BMJ 2013 لأكثر من 180،000 مشارك والتي أجريت على مدار 24 عامًا أن تناول حصة من عصير الفاكهة يوميًا كان مرتبطًا بنسبة تصل إلى 21٪ من خطر الإصابة بمرض السكري ، في حين أن تناول الفاكهة الكاملة أكبر ارتبط الاستهلاك بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 23٪.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

من بينها البطاطس المقلية .. 4 أطعمة تسبب السمنة المفرطة

مفاجأة لمرضى السكر أطعمة تخفض نسبته فى الدم

منها الجز على الأسنان والأكل بشراهة.. 19 عادة خاطئة تدمر الأسنان

بدلا من أقراص الرجيم.. 3 حيل للتحكم فى شهيتك

الطريقة الصحية لتناول الفاكهة لمرضى السكر

احذر.. السكر الأبيض يعرضك للمخاطر

ترشيحاتنا

الزمالك يكشف بديل مصطفى محمد وتفاصيل إعارة اللاعب لـ جالطا سراي

خالد مرتجي يكشف كواليس بعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

شوبير يكشف سر تخلف وليد سليمان وربيعة عن السفر مع الأهلي لـ كأس العالم للأندية

سنن يوم الجمعة واظب عليها النبي.. تعرف عليها

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

Advertisements

أحمد السقا يعلن وفاة والد زوجته متأثرا بإصابته بكورونا

تعرضت للاغتصاب.. تعرف على منار حمزة مفجرة أزمة زواجها من شعبان عبد الرحيم

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

أحرجته أمام الحضور بهذا الشرط.. مأذون شرعي يكشف عن أغرب حالة طلاق

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

السعودية: السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف ريال لمنتحلي صفة رجال المباحث والاستخبارات

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

إسرائيل تعتذر للإمارات | اعرف التفاصيل

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لمونديال الأندية.. أشرف صبحي والخطيب يشهدان المران الأخير للاعبي الأهلي| صور

مقارنة بين الوحش الصينية.. إم جي ZS و جاك S4 موديل 2021.. صور

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض