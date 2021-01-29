عكس المتوقع.. أضرار وخيمة عند الإفراط في تناول عصير البرتقال

عصير البرتقال من المشروبات الصحية التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها يوميا نظرا لمذاقه الشهي بالإضافة إلي أنه غني بفيتامين سي الذي يساهم في تعزيز جهاز المناعة و يدعم صحة الجلد أيضا.





لا يزال يُنظر إلى عصير البرتقال على نطاق واسع باعتباره خيارًا صحيًا أكثر من المشروبات السكرية الأخرى مثل الصودا لأنه مصنوع من الفاكهة لكن الاثنين ليسا مختلفين كثيرًا، في حين أن السكر الموجود في عصائر الفاكهة 100٪ يحدث بشكل طبيعي بدلًا من إضافته كما هو الحال في المشروبات المحلاة بالسكر ، فإن الطريقة التي يعالج بها جسمك ويتفاعل مع هذا السكر هي نفسها بشكل أساسي ، وفقًا لمراجعة JAMA Network Open. بالإضافة إلى ذلك يحتوي عصير البرتقال غالبًا على نفس القدر من السكر والعديد من السعرات الحرارية.





لا يمكن إنكار أن عصير البرتقال مصدر جيد وممتاز لبعض العناصر الغذائية الأساسية ، حيث يحتوي كوب واحد على 80-100٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي .





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أفاد العلماء إلى أنه على الرغم من أن عصائر الفاكهة قد لا تكون ضارة مثل المشروبات السكرية إلا أنها بالتأكيد ليست صحية مثل الفاكهة الكاملة وهناك آثار جانبية سلبية لشربها في الوقت نفسه ، نظرًا لتركيزه من المغذيات الدقيقة المفيدة .





اضرار الإفراط في تناول عصير البرتقال ..





-زيادة الوزن

مثل معظم الأطعمة والمشروبات يحتوي عصير البرتقال على سعرات حرارية وكلها تقريبًا من السكر بدون أي مغذيات مشبعة أو تبطئ الهضم مثل الألياف أو الدهون الصحية أو البروتين ،يمكن أن يتسبب عصير البرتقال في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم ، مما قد يتسبب في زيادة الوزن بنفس الطريقة التي تفعل بها الصودا ، وفقًا لدراسة أجرتها JAMA.

وجدت دراسة عن التغذية ومرض السكري أنه عندما أعطى الباحثون المشاركين عصير برتقال 3 مرات في اليوم بين الوجبات ، وجدوا أن شرب العصير يزيد من دهون الجسم ويقلل من حساسية الأنسولين في أربعة أسابيع فقط. لذلك إذا كنت ترغب في شرب OJ ، فقم بذلك على الأقل مع وجبات الطعام حتى تساعد الأطعمة الأخرى في إبطاء عملية هضم الجسم للسكر.





-قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وجدت نتائج دراسة BMJ 2013 لأكثر من 180،000 مشارك والتي أجريت على مدار 24 عامًا أن تناول حصة من عصير الفاكهة يوميًا كان مرتبطًا بنسبة تصل إلى 21٪ من خطر الإصابة بمرض السكري ، في حين أن تناول الفاكهة الكاملة أكبر ارتبط الاستهلاك بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 23٪.











