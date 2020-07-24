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عصير البرتقال أسوأ اختيار .. الدليل الصحي لتقوية مناعة الطفل.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:56 م
الدليل الصحي لتقوية
الدليل الصحي لتقوية مناعة الطفل
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حياة عبد العزيز
يحتاج جسم الأطفال منذ الصغر لبعض الإرشادات لتقوية المناعة، ولاسيما في الفترة الحالية، مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور حاتم هلال أخصائي الطب وتغذية الأطفال، أن التغذية السليمة هي الحل الأمثل لتقوية مناعة الطفل منذ الصغر.

وتابع في حديثه أثناء لقائه في برنامج "أطفال ولكن" المذاع على قناة المحور، لا نوصي بتناول العصائر الطبيعية.

وحذر من تقديم عصير البرتقال للأطفال قائلًا: "عصير البرتقال من أسوأ العصائر ولا يقوي المناعة لانك تتخلص من كل مكونات البرتقال، وتقوم بتقديم ماء بالسكر فقط".

ونصح بتقديم الفواكه بطريقة طازجة وسليمة للأطفال والتخلي عن فكرة العصائر خلال السنوات الأولى.

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كما أكد على ضرورة الرضاعة الطبيعية لأنها تعمل على تقوية المناعة حتى الكبر، وعند إتمام السنة الثانية والثالثة نصح بتقديم الخضروات مثل الخيار والطماطم والخس والفلفل.

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