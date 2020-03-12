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مرأة

بلاش فطام.. فوائد الرضاعة الطبيعية في وقاية الرضع من فيروس كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 12:26 ص
الرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية
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آية التيجي

في ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية أنه وباء عالمي، فقد تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لحماية أطفالها الرضع من الإصابة بالفيروس، فنجد أن البعض يقومون بتعقيم الألعاب، و الأرضيات لحماية الأطفال من الإصابة بهذا الفيروس.

وذكر موقع هيلث لاين، أنه يمكن للرضاعة الطبيعية ان تحمي الأطفال أيضا من فيروس كورونا، والفيروسات المنتشرة حولنا، وذلك لان الرضاعة الطبيعية تعزز مناعة الطفل.

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وأفاد العديد من الدراسات السابقة، إلى أن الرضاعة الطبيعية وحليب الأم بعد 6 شهور أو عام كامل يحتوي على أجسام مناعية تحمي الأطفال واجسامهم من الإصابة بالأمراض والفيروسات.

واكد الموقع ان الرضاعة الطبيعية يمكن ان تبي للطفل جهاز المناعة بشكل كبير، خاصة بعدما يبدأ الطفل في المشي والتسنين أو الحبو، وهو الوقت الذي يبدأ فيه إستكشاف الطفل البيئة المحيطة به، والتي من الطبيعي ان تحتوي على فايروسات يصعب علاجها مثل فيروس كورونا.


وفي حالة فطام الطفل منذ فترة طويلة فيمكن إعطاء الطفل الفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة، مثل: بروبايوتيكس،  ودريبايوتيكس،   والفيتامينات التي تقوي مناعة الرضيع.

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