خالد سليم يدعم لؤي خليل في كان عندك كام

يشارك خالد سليم، المطرب الصاعد لؤي خليل في أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى.





البداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحت تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم وألحانهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم في بداية مشوارهم الفني وتقديم لؤي للأغنية مع المشاركة فيها فقط.





الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ألحان جهنوم، وتوزيع الأزرق.









ويستعد خالد سليم لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني" من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها في أقرب وقت.





وعلى صعيد آخر يعرض للمطرب خالد سليم أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من النجوم والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة.