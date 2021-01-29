ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خالد سليم يدعم لؤي خليل في كان عندك كام

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:19 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
يشارك خالد سليم، المطرب الصاعد لؤي خليل في أغنية جديدة باسم "كان عندك كام" كنوع من الدعم لمجموعة من الشباب من صناع الموسيقى.

البداية كانت من خلال مجموعة من الشباب اقترحت تقديم خالد سليم للأغنية من كلماتهم وألحانهم، ولكنه فضل دعمهم والوقوف بجوارهم في بداية مشوارهم الفني وتقديم لؤي للأغنية مع المشاركة فيها فقط.

الأغنية الجديدة من كلمات مايكل أنور، ألحان جهنوم، وتوزيع الأزرق.


ويستعد خالد سليم لتصوير أغنية جديدة بعنوان "عشمني"  من كلمات هشام صادق وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل ومن المقرر طرحها في أقرب وقت.

وعلى صعيد آخر يعرض للمطرب خالد سليم أحدث أعماله في الدراما التليفزيونية "جمال الحريم" عبر قنوات DMC بمشاركة النجمة نور وعدد كبير من النجوم والذي حقق مشاهدات ضخمة وردود فعل مميزة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شركة مزيكا تكشف تفاصيل أغنية نوال الزغبي الجديدة

بإطلالة صباحية.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور لها

نوال الزغبي تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة.. شاهد

ترشيحاتنا

جاهزين.. الشناوي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل المغادرة إلى كأس العالم

فيسبوك يتسبب فى إيقاف وإحالة الحكم محمود عاشور للتحقيق فى الجبلاية.. ما القصة؟

فيديو جراف.. أشهر الفنانين ضحايا الأخطاء الطبية

حقيقة حذف مواطنين من منظومة التموين.. الحكومة تنفي والوزير يطمئن المستفيدين

زواج أم صداقة.. القصة الكاملة لأزمة منار حمزة مع ورثة شعبان عبد الرحيم بعد إعلان حقها فى فيلا شعبولا

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان محمد الصغير إلى مثواه الأخير وانهيار حفيده من البكاء.. فيديووصور

البادي أظلم.. قصة سيارة زرقاء أنيقة تألقت برفقة جنات.. صور

بإطلالة بسيطة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها