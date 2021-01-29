إصابة 6 من أسرة واحدة في حادث مروري بـ صحراوي بني سويف

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، قرب نفق بياض العرب، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها، وجار نقلهم للمستشفى التخصصي.





كان اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالطريق الصحراوي الشرقي، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الجهات المعنية من إسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى ومرور لرفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وتبين ان الحادث وقع بالقرب من نفق بياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي، إثر إنقلاب سيارة ملاكي ما تسبب في إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة.





ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب،، 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج و الإسعافات الأولية، ووجه مدير المستشفى الدكتور صلاح عمر جودة، بسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم للمصابين.





وتبين أن المصابين هم: مصطفي عبد العال حسن، 47 سنة، موظف، مصاب غيبوبة، وابنائه " حبيبة"، 13 سنة، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، و"محمد" 4 سنوات، مصاب غيبوبة، و" معتز " 10 سنوات، مصاب اشتباه نزيف بالمخ، وشقيقه محمد عبد العال حسن، 45 سنة، مهندس كهرباء، مصاب غيبوبة، و فاطمة سيد حسن، 32 سنة، ربة منزل، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنيا.



