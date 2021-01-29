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ديني

الإفتاء تعلق على تعامد القمر فوق الكعبة

الجمعة 29/يناير/2021 - 06:22 م
الإفتاء تعلق على
الإفتاء تعلق على تعامد القمر فوق الكعبة
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محمود ضاحي
نشرت دار الإفتاء صورة أثناء تعامد القمر على الكعبة، وكتبت تعليقا عليها: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة.

وكتبت الدار عبر صفحتها  :القمر يتعامد الآن على مدينة رسول الله ومسجده الشريف، معلقة: «اللهم ارزقنا زيارة قبره الأنور وارزقنا سجدة في الروضة الشريفة».

 وحسب ما نشرته صحيفة «سبق» عن رئيس الجمعية الفلكية في جدة، المهندس ماجد أبوزاهرة قوله، إن «سماء مكة المكرمة شهدت تعامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر وهو التعامد الأول هذا العام 2021».

أوضح أبوزاهرة في هذا الصدد أن القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي (الشمال الشرقي)، كما يغرب في الأفق الشمالي (الشمال الغربي)، ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل، أما شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف.

وتابع المهندس ماجد أبوزاهرة قوله إن القاطنين في المواقع الجغرافية البعيدة عن المسجد الحرام والتي يشاهد فيها القمر فوق الأفق لحظة التعامد فإن اتجاه القمر يشير إلى مكة بشكل يضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.

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