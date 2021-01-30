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تعليم

رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48ساعة

السبت 30/يناير/2021 - 05:17 م
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر

اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا. 

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: ان الطلاب سيتم اعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب اغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون اى توتر او قلق . 

جدير بالذكر انه ينظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان سلسلة محاضرات افتراضية بالتعاون بين كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان وجامعة طشقند للدراسات الشرقية بدولة أوزبكستان، وذلك تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة. 

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ويقوم بإلقاء المحاضرات مجموعة من أساتذة كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان لطلاب كلية الاقتصاد والسياسة والسياحة للشرق خلال الفترة من يناير الى مارس ٢٠٢١.

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يشارك فى تقديم المحاضرات د. سها محمد عبد الوهاب عميد الكلية، ود. ايمان حلمى، ود. منى رأفت، ود. سامح جمال ود. مارى كيبليان.
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