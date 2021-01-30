رئيس جامعة حلوان: عودة الطلاب للمدن الجامعية قبل امتحانات منتصف العام بـ48ساعة

اعلنت وزرة التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات عن اقامة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2020-2021 بعد نهاية اجازة منتصف العام بداية من 20 فبراير 2021 ، وبدأت الجامعات بأعداد الجدوال و اعلانها للطلاب استعداد لاقامة الامتحانات و سط اجرائات احترازية من فيروس كورونا.





وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان في تصريح لـ صدى البلد بشأن موعد عودة طلاب المدن الجامعية إلى سكنهم بالمدن استعدادا للامتحانات، قائلا: ان الطلاب سيتم اعادتهم للمدن الجامعية قبل بدء الامتحانات بمدة 48 ساعة حتى تتاح للطالب فرصة ترتيب اغراضه فى منتهى الهدوء ومراجعة المواد الدراسية الخاصة به دون اى توتر او قلق .



