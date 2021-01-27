ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

"تطبيقية حلوان": دورات الدراسات الحرة تستهدف تطوير أداء المتخصصين في الفنون

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:29 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) بالكلية. 

وصرحت الدكتورة ميسون قطب، بأن دورات الدراسات الحرة تعد  فرصة لتأهيل غير المتخصصين في مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة. 


وذكرت أنها تعمل على  تطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.

تقام الدورات تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 

جدير بالذكر انه قد  نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة ابداع بالفصل الدراسي الأول . 

وتم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عمل فني ل ٦٩ طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم *  سم١٤٠. 


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تطبيقية حلوان تنظم دورة تدريبية لتصميم الأثاث الطبي

عميدة فنون تطبيقية حلوان: تدريب الطلاب ينمي الصناعة المحلية ويواكب سوق العمل

تطبيقية حلوان تنظم المعرض الافتراضي ورشة إبداع

تطبيقية حلوان تعلن عن فتح باب القبول للدورات التدريبية في تصميم الباترون

عميدة فنون تطبيقية حلوان: تنفيذ أعمال ورشة الإبداع أون لاين بسبب كورونا

ترشيحاتنا

في 13 يوما فقط.. الكويت تلغي نحو 4000 إذن عمل لـ وافدين

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

علامات جلدية جديدة تدل على الإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

تفاصيل الساعات الأخيرة.. الموت يحصد أرواح 5 من أسرة واحدة احترقت شقتهم بالمرج

مواجهة الأهلي والدحيل في مونديال الأندية تعيد ذكريات 6 صدامات عربية

بعد الزيادات الأخيرة.. تعرف على أسعار لادا جرانتا| صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور