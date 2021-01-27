"تطبيقية حلوان": دورات الدراسات الحرة تستهدف تطوير أداء المتخصصين في الفنون

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ، عن فتح باب القبول للدورات التدريبية (الدراسات الحرة) بالكلية.





وصرحت الدكتورة ميسون قطب، بأن دورات الدراسات الحرة تعد فرصة لتأهيل غير المتخصصين في مجالات الفنون وإكسابهم مهارات وخبرات وقدرات مميزة لممارسة التصميم والحصول على فرص عمل مناسبة.





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وذكرت أنها تعمل على تطوير أداء المتخصصين واكسابهم مهارات فنية مميزة، حيث تتعدد الدراسة وتشمل الجانب النظرى والجانب الميداني العملى فى المصانع والمؤسسات والجهات المتخصصة فى مجال التصميم.





تقام الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .





جدير بالذكر انه قد نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة ابداع بالفصل الدراسي الأول .





وتم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عمل فني ل ٦٩ طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم * سم١٤٠.







