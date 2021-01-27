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تعليم

عميدة فنون تطبيقية حلوان: تنفيذ أعمال ورشة الإبداع أون لاين بسبب كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:01 م
جامعة حلون
جامعة حلون
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كريم ناصر
صرحت  الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان انه تم هذا العام تنفيذ معرض ورشة الابداع لطلاب الفرقة الاولى ،  بنظام الاون لاين ، وفق خطة الدولة للتحول الرقمي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، و نوهت الى ان المعرض ، يعرض نتاج المقرر الدراسي، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدويًا في ورشة القسم العلمي. 

و اشارت الى ان هذا يات من  اهتمام  جامعة حلوان بشكل كبير بمجال الفنون التي تسمو بروح الإنسان وتثري وجدانه، كما تهتم أيضًا بالتطبيق العملي الذي يؤهل الطلاب بشكل كبير لسوق العمل ومواكبة أحدث التطورات في هذه المجالات. 

وقد تم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عملا فنيا لـ٦٩ طالبا وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم *  سم١٤٠.


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