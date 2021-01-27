تطبيقية حلوان تنظم المعرض الافتراضي ورشة إبداع

نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة ابداع بالفصل الدراسي الأول ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، الدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بالقسم ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ندى سعد، والمهندسة نيفين حمدي.





وقد تم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عمل فني ل ٦٩ طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم * سم١٤٠.









وأوضحت الدكتورة ميسون قطب أن هذا المعرض يقام سنويًا وقد أقيم هذا العام أونلاين وفق خطة الدولة للتحول الرقمي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ويعرض نتاج المقرر الدراسي، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدويًا في ورشة القسم العلمي.







