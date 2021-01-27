ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تطبيقية حلوان تنظم المعرض الافتراضي ورشة إبداع

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:18 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم ناصر
نظم قسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان المعرض الافتراضي لنتائج الفرقة الأولى مادة ورشة ابداع بالفصل الدراسي الأول ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف  الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ،  الدكتورة سهير عثمان أستاذ التصميم بالقسم ووكيل الكلية الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورة ندى سعد، والمهندسة نيفين حمدي. 

وقد تم خلال المعرض عرض ٢٠٧ عمل فني ل ٦٩ طالب وطالبة، وجاءت الأعمال عبارة عن عقد وربط، إزالة وصباغة، واستنسل بمساحة ٩٠ سم *  سم١٤٠.


وأوضحت  الدكتورة ميسون قطب أن هذا المعرض يقام سنويًا وقد أقيم هذا العام أونلاين وفق خطة الدولة للتحول الرقمي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، ويعرض نتاج المقرر الدراسي، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بالكامل يدويًا في ورشة القسم العلمي. 


حيث تهتم جامعة حلوان بشكل كبير بمجال الفنون التي تسمو بروح الإنسان وتثري وجدانه، كما تهتم أيضًا بالتطبيق العملي الذي يؤهل الطلاب بشكل كبير لسوق العمل ومواكبة أحدث التطورات في هذه المجالات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور