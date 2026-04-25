فتحي سند: نجاح تجربة الزمالك وجون إدوارد أصبح محط أنظار الجميع

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بفوز الزمالك علي بيراميدز بهد نظيف و تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز .

وكتب فتحي سند عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" فوز الزمالك على بيراميدز ..بهدف العبقرى البرازيلى الفذ خوان بيزيرا ..قلب الموازين فى سباق الدورى الرهيب ..الزمالك يتقدم على بيراميدز والاهلى بفارق خمس نقاط ليست كافية لان تجعل الملكى يضع قدمه على منصة التتويج ..وانما مايزال امامة اكثر من محطة عليه ان يجتازها

و أضاف :نجاح تجربة الزمالك وجون ادوارد حتى الان اصبح محط انظار الجميع ..لانها اثبتت ان " الاغتراف " ضار جدا بالسمعة .

و أستكمل :تجربة جون ادوارد ابرز مافيها انها تعاملت مع الواقع ..،ومع نظام الاحتراف " الحقيقى " الذى لم يدخل مصر بعد وآن الاوان ان يدخل بسرعة حتى يمكن تغيير هذا الواقع المؤلم .

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.ي يمر بها هذا الموسم .