غزة تشهد أول انتخابات في دير البلح منذ 20 سنة بدون مشاركة حماس

تشهد غزة أول انتخابات لها منذ 20 عاماً يوم السبت، وهذه المرة بدون مشاركة حماس، حيث تواجه ضغوطاً متزايدة لنزع سلاحها والتنازل عن السلطة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية .

تُجرى الانتخابات البلدية في دير البلح، التي نجت إلى حد كبير من الدمار الواسع النطاق الناجم عن القصف الإسرائيلي والقتال البري في أماكن أخرى من الأراضي الفلسطينية، بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية المحتلة .

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حماس، إن الحركة تدعم الانتخابات في دير البلح.

وأضاف: "حماس لا تشارك في هذه الانتخابات ولا تدعم أيًا من القوائم الانتخابية، لكنها على أتم الاستعداد لتوفير جميع الظروف اللازمة لنجاح هذه العملية الانتخابية".

ستكون هذه أول انتخابات من أي نوع في غزة منذ عام 2006، عندما فازت حماس بالانتخابات التشريعية للسلطة الفلسطينية وسيطرت لاحقاً على غزة.

على الرغم من أن الانتخابات محلية، إلا أنها جزء من جهد تبذله السلطة الفلسطينية، التي تتخذ من الضفة الغربية مقراً لها، لإعادة دمج غزة في إطار الإدارة الفلسطينية.