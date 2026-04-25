آليات الاحتلال تواصل عدوانها على غزة وتقتل 13 شخصا

أفادت آليات الاحتلال بإطلاق نيرانها شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة فيما استشهدت الطفلة دعاء محمد سليمان رحيم متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام برصاص جيش الاحتلال غرب دير البلح.



أعلنت وكالة الدفاع المدني في غزة أن الغارات الإسرائيلية التي شنتها على الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة أسفرت عن استشهاد 13 شخصاً على الأقل، بينهم خمسة في هجوم استهدف سيارة شرطة.

على الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر، لا تزال غزة تعاني من العنف اليومي مع استمرار الضربات الإسرائيلية، ويؤكد الفسطينيون أن الجيش الإسرائيلي يخرق الهدنة.

وقالت وكالة الدفاع المدني، إن ثمانية أشخاص، بينهم طفل، قتلوا وأصيب آخرون بجروح عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة شرطة في منطقة المواصي بمدينة خان يونس الجنوبية.

وبحسب وزارة الداخلية في الإقليم، كان اثنان من هؤلاء ضباط شرطة.

وفي حادثة منفصلة، ​​قُتل ثلاثة أشخاص - امرأة وطفليها - عندما قصفت المدفعية الإسرائيلية منازل سكنية بالقرب من مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة.

وأضافت أن طائرة إسرائيلية استهدفت دورية شرطة أخرى في مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، في هجوم ثالث، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

أكدت وزارة الداخلية أن القتيلين كانا ضابطي شرطة.

في مستشفى الشفاء، قال محمد القصاص، شقيق أحد القتلى، لوكالة فرانس برس: "الحرب لم تتوقف أبداً... هذا ليس عدلاً".

أكد مستشفيا الشفاء وناصر في غزة حصيلة القتلى، ونشرا أسماء 12 من الضحايا الـ 13.