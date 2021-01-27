البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بالنمسا.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه فى إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم، يعلن المعهد عن توفير تعيين لوظيفة مساعد باحث بدوام جزئى بالمعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا.





وأوضحت الأكاديمية تحت مظلة برنامج الجمعية الدولية للسكان والمجتمعات العادلة POPJUS ومجموعة أبحاث التماسك الإجتماعى والصحة والرفاهية SHAW التى تطلب تعيين مساعد باحث لمدة 32 ساعة فى الأسبوع للعمل على المسائل النفسية المتعلقة بالرفاهية البشرية المستدامة فى إطار مشروع “ديموغرافيا رفاهية الإنسان المستدامة” .





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واشارت إلى أنه لمزيد من المعلومات يمكن الدخول من هذا الرابط:







