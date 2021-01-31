حضري ساندوتش لأطفالك بمذاق جديد

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل " ساندوتشات للأطفال " بمذاق جديد ومغذي ومفيد للأطفال





مقادير ساندوتشات للأطفال





2 ملعقة صغيرة خميرة فورية

3 كوب ماء دافيء

2 ملعقة صغيرة سكر

6 ملعقة كبيرة زيت نباتي

6 و نصف كوب دقيق منخول

1 ملعقة صغيرة ملح

الحشو

ربع كيلو لحمة مفرومة

1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمر

نصف بصلة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

ملح فلفل أسود

بابريكا

كمون

زنجبيل بودرة





طريقة تحضير ساندوتشات للأطفال





* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان





* ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل





* ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد





* في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة ثم يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدا ثم يضاف الماء للعجن حسسب الاحتياج



