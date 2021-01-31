ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حضري ساندوتش لأطفالك بمذاق جديد

الأحد 31/يناير/2021 - 02:02 ص
ساندوتش لأطفالك
ساندوتش لأطفالك
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل " ساندوتشات للأطفال " بمذاق جديد ومغذي ومفيد للأطفال .

مقادير ساندوتشات للأطفال

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية 
3 كوب ماء دافيء 
2 ملعقة صغيرة سكر 
6 ملعقة كبيرة زيت نباتي 
6 و نصف كوب دقيق منخول 
1 ملعقة صغيرة ملح 
الحشو
ربع كيلو لحمة مفرومة 
1 كوب فلفل رومي أصفر وأحمر 
نصف بصلة  مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس 
ملح فلفل أسود 
بابريكا 
كمون 
زنجبيل بودرة 

طريقة تحضير ساندوتشات للأطفال

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الفلفل الألوان

* ثم يضاف اللحمة المفرومة ثم يضاف الكمون والبابريكا والثوم والزنجبيل

* ثم يضاف الملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ويترك حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد

* في هذه الأثناء في العجانة يوضع الدقيق مع الخميرة ثم يضاف السكر والزيت ثم تضاف رشة من الملح والدقيق وتخلط جيدا ثم يضاف الماء للعجن حسسب الاحتياج

* ثم تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل وتحشى بالحشوة وتخبز في الفرن حتى تمام النضج وتقدم ويمكن أن تشكل مثل الفينو وتقدم
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بالجبنة وعلى الفحم.. 4 وصفات مختلفة لطريقة عمل برجر لحم في المنزل

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل فطائر السبانخ

طريقة عمل سلطة البطاطس بدبس الرمان

شهية ولذيذة .. طريقة عمل سندوتشات كفتة مخبوزة

طريقة عمل ميني برجر بالصوص المكسيكي الحار

طريقة عمل ريش بالزعتر

ترشيحاتنا

ارجع ماتخافش ..عمرو أديب يعلق على عودة خالد يوسف ..فيديو

ماجد الكدواني: مكالمة عادل إمام غيرت حياتي

أخطر من كورونا ويسبب الوفاة.. 8 معلومات عن فيروس نيباه القاتل

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 31/1/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

صدمة لـ محمد الباز على الهواء.. وفاة سيدة أثناء تواصل فريق إعداد اخر النهار معها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهور يلقي بنفسه أمام جيش من الخيول في سباق خطير| فيديو

لا أحد يحارب وحده .. أم تفاجئ ابنتها المصابة بالسرطان بموقف تقشعر له الأبدان| فيديو

الدهون تحميك من الأمراض .. دراسة تنصح بتناول هذه الأطعمة